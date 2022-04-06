Валютные операции с неконвертируемым рублем

США с 11 марта запретили поставки в Россию долларовых банкнот, а в начале марта о запрете на поставки наличных евро объявил Евросоюз, сделав исключение для туристов и дипломатов.

Что можно и нельзя

Физлицо может получить в кассе банков России наличные доллары, сняв их с валютного счета. Максимальная сумма — $10.000. Если деньги снимаются со счета в другой валюте (например, евро), то выдаются все равно только доллары в рамках установленного лимита.

Все, что сверх лимита, выдается в рублях по курсу ЦБ. Если валютный счет был открыт после 8 марта, то снять с него в валютном эквиваленте нельзя совсем. ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты, также до 9 сентября.

Купить в банках наличную валюту нельзя, только безналичную через приложение или офис.

Ограничения по переводам за рубеж — $5.000 (или в эквиваленте в другой валюте) в месяц. Даже близким родственникам. Переводить иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерских компаниях российским резидентам нельзя (исключение — для финансирования своих филиалов и представительств). На переводы из-за рубежа ограничений нет.

Вывезти из страны наличной иностранной валютой можно не более $10.000 в долларовом эквиваленте.

Ухудшает ситуацию уход из России платежных систем Visa, Mastercard, JCB. Раньше с их помощью можно было бронировать за рубежом отели и авиарейсы.

Черный рынок

Альтернативные банкам источники наличной валюты не замедлили появиться, теневой бизнес уже зацвёл.

Варианты:

1. Посредники. Например, у человека есть счет в европейском банке в валюте и счет в российском банке в рублях. И он начинает принимать деньги на одном и совершать переводы с другого по указанному заказчиком маршруту. При двусторонних транзакциях сохраняется баланс, посредник зарабатывает на своей комиссии.

2. Чаты и группы в социальных сетях. Участники просто договариваются между собой о купле-продаже, порой назначается точное место встречи. Валюта в соцсетях продается по курсу намного выше рыночного. Есть чаты по городам: валюта передается закладными или курьером.

3. Чат-боты. Заказчик получает реквизиты обменного пункта, куда нужно производить перевод средств, и уточняет способ получения. Исполнители готовы привозить валютные банкноты в аэропорты и даже доставлять в другие регионы.

4. Валютный туризм. За наличной валютой ездят в соседние страны (Грузия, Беларусь).