Россия будет вводить свой собственный жесткий GDPR ?

Максут Шадаев рассказал в Госдуме о работе Минцифры.

В том числе про Кибербезопасность:

В этом году Минцифры России планирует введение обязательного второго фактора авторизации на Госуслугах, проведение тотальных пентестов и Bug Bounty для объектов критической информационной инфраструктуры, а также введение оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных.

«Действующие штрафы ситуацию кардинальным образом не меняют. Мы планируем выходить с инициативой ввода оборотных штрафов для бизнеса, который допустил утечку персональных данных», – отметил Шадаев.

Ну и про Приоритеты на 2022 год

Цифровой профиль:

увеличение количества сведений о гражданине, доступных ему онлайн;

автоматическое предзаполнение необходимых заявлений с автопроверками;

расширение количества доступных цифровых копий личных документов.

Помощь в обычной жизни:

запуск новых сервисов для управления жильем, получения образования и повышения квалификации, в сфере здравоохранения и поддержки бизнеса.

Отказ от бумаги: