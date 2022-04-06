Россия будет вводить свой собственный жесткий GDPR ?

Российскому бизнесу грозят многомиллионные штрафы за нарушения работы с персональными данными?

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Максут Шадаев рассказал в Госдуме о работе Минцифры.

В том числе про Кибербезопасность:

В этом году Минцифры России планирует введение обязательного второго фактора авторизации на Госуслугах, проведение тотальных пентестов и Bug Bounty для объектов критической информационной инфраструктуры, а также введение оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных.

«Действующие штрафы ситуацию кардинальным образом не меняют. Мы планируем выходить с инициативой ввода оборотных штрафов для бизнеса, который допустил утечку персональных данных», – отметил Шадаев.

Ну и про Приоритеты на 2022 год 

Цифровой профиль:

  • увеличение количества сведений о гражданине, доступных ему онлайн; 
  • автоматическое предзаполнение необходимых заявлений с автопроверками; 
  • расширение количества доступных цифровых копий личных документов.

Помощь в обычной жизни:

  • запуск новых сервисов для управления жильем, получения образования и повышения квалификации, в сфере здравоохранения и поддержки бизнеса.

Отказ от бумаги:

  • переход на электронные рассылки «по умолчанию»;
  • подписание электронных договоров купли/продажи и аренды; 
  • переход на кадровый электронный документооборот с сотрудниками.
Вилен_Гарбузов
Вилен_Гарбузов