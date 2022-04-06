Россия будет вводить свой собственный жесткий GDPR ?

Максут Шадаев рассказал в Госдуме о работе Минцифры.
В том числе про Кибербезопасность:
В этом году Минцифры России планирует введение обязательного второго фактора авторизации на Госуслугах, проведение тотальных пентестов и Bug Bounty для объектов критической информационной инфраструктуры, а также введение оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных.
«Действующие штрафы ситуацию кардинальным образом не меняют. Мы планируем выходить с инициативой ввода оборотных штрафов для бизнеса, который допустил утечку персональных данных», – отметил Шадаев.
Ну и про Приоритеты на 2022 год
Цифровой профиль:
- увеличение количества сведений о гражданине, доступных ему онлайн;
- автоматическое предзаполнение необходимых заявлений с автопроверками;
- расширение количества доступных цифровых копий личных документов.
Помощь в обычной жизни:
- запуск новых сервисов для управления жильем, получения образования и повышения квалификации, в сфере здравоохранения и поддержки бизнеса.
Отказ от бумаги:
- переход на электронные рассылки «по умолчанию»;
- подписание электронных договоров купли/продажи и аренды;
- переход на кадровый электронный документооборот с сотрудниками.