Тинькофф вводит комиссию за хранение валюты. Пора спасать деньги?

А у президента теперь есть все полномочия по ограничению операций по вкладам, счетам, валюте, ценным бумагам и др.

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По неофициальным данным Тинькофф вводит комиссию за хранение валюты и на банковском, и на брокерском счёте! Комиссия может составить 12% годовых, если у вас больше 1000у.е.

Также есть информация, что Тинькофф из-за этого сделает бесплатный SWIFT до конца июня. Как бы намекая нам, спасайте деньги, выводите за рубеж.

Накопительные валютные счета могут принудительно закрыть, новые условия могут начать действовать с 23 июня. Ждём официальную информацию и подтверждение от Тинькофф банка.

Это коснётся долларов, которые вложены в ценные бумаги? Нет

Это коснётся долларов и на банковском счёте, и на брокерском счёте? Да, на банковском уже официально приняли, на брокерском счёте введут в ближайшее время.

Представляю, каково сейчас Олегу Тинькову, который смотрит за тем, что делают с его бизнесом, который он строил десятилетия.

Кроме того, напоминаю, что президент теперь может заблокировать наши вклады по свое желанию. Вот тут про это писали на Клерке: Путин сможет ограничивать операции с капиталом на рынке.

Официально у президента теперь есть все полномочия по ограничению операций по вкладам, счетам, валюте, ценным бумагам и др. Но на практике, конечно, они были и раньше. Будет ли он пользоваться новыми возможностями?

Что я думаю про это? Я считаю опасным сейчас хранить любые накопления на счетах в банках и у брокеров в России. Не только валютные, но и рублёвые.

Наличка, крипта, иностранные счета-это нынче актуально.

Что можно сделать с валютой?

1) Вывести на иностранные брокерские счета в Interactive brokers или Just2trade. 

2) Вывести в зарубежный банк.

3) Перевести в стейблкоины, криптодоллар.

4) Зафиксировать огромные убытки и остаться в рублях. 

5) Вложить в фонды Тинькофф или акции на СПБ. 

Что делаю я? Доллары перевожу в IB, рубли - в криптодоллар.

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Вилен_Гарбузов
Вилен_Гарбузов