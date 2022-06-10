Тинькофф вводит комиссию за хранение валюты. Пора спасать деньги?

По неофициальным данным Тинькофф вводит комиссию за хранение валюты и на банковском, и на брокерском счёте! Комиссия может составить 12% годовых, если у вас больше 1000у.е.

Также есть информация, что Тинькофф из-за этого сделает бесплатный SWIFT до конца июня. Как бы намекая нам, спасайте деньги, выводите за рубеж.

Накопительные валютные счета могут принудительно закрыть, новые условия могут начать действовать с 23 июня. Ждём официальную информацию и подтверждение от Тинькофф банка.

Это коснётся долларов, которые вложены в ценные бумаги? Нет Это коснётся долларов и на банковском счёте, и на брокерском счёте? Да, на банковском уже официально приняли, на брокерском счёте введут в ближайшее время. Представляю, каково сейчас Олегу Тинькову, который смотрит за тем, что делают с его бизнесом, который он строил десятилетия.

Кроме того, напоминаю, что президент теперь может заблокировать наши вклады по свое желанию. Вот тут про это писали на Клерке: Путин сможет ограничивать операции с капиталом на рынке.

Официально у президента теперь есть все полномочия по ограничению операций по вкладам, счетам, валюте, ценным бумагам и др. Но на практике, конечно, они были и раньше. Будет ли он пользоваться новыми возможностями?

Что я думаю про это? Я считаю опасным сейчас хранить любые накопления на счетах в банках и у брокеров в России. Не только валютные, но и рублёвые.

Наличка, крипта, иностранные счета-это нынче актуально.