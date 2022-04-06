Обзор конституционных споров по налогам за второе полугодие 2021

Рассматриваются наиболее интересные выводы Конституционного Суда по налогам

Общие вопросы

Определение от 30 ноября 2021 г. № 2371-О (Проектно-строительная компания "СТРИНКО")

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения содержат неопределенность в вопросе начала исчисления сроков на принудительное взыскание налоговой задолженности.

Позиция Суда: Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, несоблюдение налоговым органом при совершении определенных действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля установленных сроков не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, исчисляемых исходя из той продолжительности сроков совершения упомянутых действий, которая установлена в том числе оспариваемыми положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Определение от 28 сентября 2021 г. № 1693-О (Илюхин Л.Ю.)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения позволяют налоговому органу формировать и направлять налогоплательщику новые (повторные) налоговые уведомления с иными расчетами налога и с иными сроками уплаты и тем самым искусственно создавать условия, обеспечивающие нетождественность административного иска, основанного на новых (повторных) уведомлениях, и административного иска, основанного на прежних уведомлениях за тот же налоговый период, производство по которому было прекращено в связи с отказом налогового органа от иска.

Позиция Суда: НК РФ установлен срок, в пределах которого налоговый орган обязан направить налогоплательщику налоговое уведомление - не позднее 30 дней до наступления срока платежа (пункт 2 статьи 52). Такой порядок, являясь существенным элементом налогового обязательства, преследует цель своевременного и безошибочного исполнения конституционной обязанности в отношении налога, имеющего особенности исчисления и уплаты физическими лицами, принят федеральным законодателем в пределах его дискреционных полномочий и направлен на обеспечение прав налогоплательщиков, а не на их ограничение и, следовательно, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Налоговый контроль

Определение от 20 июля 2021 г. № 1672-О (ТорговоПромышленный Холдинг Векта)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение допускает необоснованное назначение повторной выездной налоговой проверки спустя длительное время после окончания первоначальной выездной налоговой проверки.

Позиция Суда: Оспариваемое положение НК РФ с учетом приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации не предполагает произвольного назначения повторной выездной налоговой проверки и необоснованного привлечения налогоплательщика (налогового агента) к ответственности, а следовательно, не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 20 июля 2021 г. № 1659-О (Шейденко А.А.)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения не позволяют учесть фактически уплаченные взаимозависимыми лицами налоги при определении размера налоговой обязанности налогоплательщика, получившего необоснованную налоговую выгоду в результате оптимизации (дробления) бизнеса. Кроме того, как полагает заявитель, данные законоположения позволяют налоговым органам не принимать решения по результатам налоговой проверки в части отдельных налоговых периодов, в которых не было выявлено фактов нарушения налогового законодательства, допуская неверное определение налоговых обязательств налогоплательщика по результатам налоговой проверки.

Позиция Суда: Разрешение вопроса об определении размера налоговой обязанности конкретного налогоплательщика с учетом обстоятельств его дела (в том числе полноты уплаты налогов взаимозависимыми лицами, возможности учета уплаченных ими налогов, наличия переплаты по налогам у самого налогоплательщика) не относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации (статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации").

Ответственность

Определение от 28 сентября 2021 г. № 1692-О (Гиренко С.Г.)

Основание для обращения: Заявитель, полагая, что предоставление специальной декларации является достаточным основанием для освобождения его от налоговой ответственности и взыскания сумм налога, просит признать оспариваемые законоположения не соответствующими статьям Конституции Российской Федерации..

Позиция Суда: Фактор связанности тех или иных операций налогоплательщика с приобретением (формированием источников приобретения) объектов имущества или с открытием (зачислением) денежных средств на счета (вклады), указанных в специальной декларации, служит законным основанием не только для освобождения от юридической ответственности, но и выступает условием, при котором взыскание налога не производится (пункт 2.1 статьи 45 НК РФ).

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2 полугодие 2021

НДС

Определение от 28 декабря 2021 г. № 2973-О (СК "Согласие)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения исключают учет страховщиками в стоимости подлежащего реализации застрахованного имущества сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного им при приобретении такого имущества..

Позиция Суда: Страховщик вправе по соответствующим операциям выбрать между общим порядком исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и указанным специальным порядком, фактически предполагающим освобождение его от необходимости исчисления в общем порядке налога на добавленную стоимость и позволяющим учесть суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам, в затратах по налогу на прибыль организаций. Таким образом, законодательное регулирование, предоставляющее налогоплательщику возможность выбора альтернативного порядка исчисления налога на добавленную стоимость, учитывающего специфику его хозяйственной деятельности, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права налогоплательщика.

В свою очередь, доводы ООО "СК "Согласие", приведенные в жалобе, фактически сводятся к необходимости дополнения такого альтернативного порядка исчисления налога положениями, которые бы прямо указывали на возможность учета страховщиками сумм налога, предъявленных им при приобретении товара, в стоимости таких товаров с последующим определением налоговой базы как разницы между ценой реализуемого имущества с учетом налога и стоимостью реализуемого имущества. В частности, заявитель отмечает наличие соответствующего регулирования в отношении банков (пункт 3 статьи 154 и подпункт 5 пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации). Однако установление иного правового регулирования в части определения особенностей порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость для отдельных категорий налогоплательщиков является прерогативой федерального законодателя и не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации (статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации").

Определение от 19 октября 2021 г. № 2134-О (Государственная транспортная лизинговая компания)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение позволяет муниципальному заказчику отказываться от подписания дополнительного соглашения об изменении условий заключенного контракта в части увеличения цены контракта в связи с повышением ставки НДС, ссылаясь на отсутствие свободных лимитов бюджетных обязательств, что приводит к необходимости уплачивать возникающую разницу в суммах НДС за счет собственных средств исполнителя муниципального контракта, в связи с чем налог перестает быть косвенным. Нарушение своих прав заявитель усматривает также в том, что норма в силу неопределенности своего содержания и по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, приводит к нарушению конституционного принципа равенства всех перед законом и судом в отношении исполнителей по муниципальным контрактам, цена по которым не была изменена, ставит заказчика и исполнителя в неравное положение, создавая условия для злоупотребления правом в вопросе корректировки цены контракта в связи с изменением в сторону повышения ставки НДС.

Позиция Суда: Размер налоговой ставки не является условием договора (муниципального контракта), относительно которого между сторонами должно быть достигнуто соглашение при его заключении, а потому, по своему усмотрению решая вопрос о вступлении в долгосрочные договорные (контрактные) отношения, в рамках которых пределы усмотрения одной из сторон контракта (в частности, по поводу его цены) ограничены нормативно закрепленными лимитами бюджетных обязательств, участники гражданского оборота - в силу вытекающего из Конституции Российской Федерации принципа свободы договора - вправе, самостоятельно оценивая условия договора (контракта) и согласовывая свои действия с нормами законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, учитывать наличие в нем специальных оговорок относительно возможности пересмотра цены договора (контракта) в случае изменения обстоятельств, которые не признаются действующим законодательством в качестве безусловных оснований для изменения положений контракта (в том числе в случае изменения налоговых ставок).

Налог на прибыль

Определение от 14 декабря 2021 г. № 2643-О (БЕКО)

Основание для обращения: Пункт 1 статьи 263 НК РФ без достаточных экономических и конституционных оснований ограничивает право налогоплательщика на учет обоснованных и документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности; допускает произвольное нарушение равенства налогоплательщиков, избравших разные модели ведения предпринимательской деятельности (так, заявитель указывает, что оспариваемое законоположение позволяет учесть расходы на целый ряд аналогичных договоров добровольного страхования предпринимательских рисков, но не на договоры комплексного страхования коммерческих кредитов)

Позиция Суда: Федеральный законодатель в пределах предоставленной ему дискреции в сфере налогообложения определил порядок и условия учета доходов и расходов организации для целей исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые предполагают возможность установления отдельных ограничений в отношении отнесения на расходы части затрат налогоплательщика, хотя такие затраты и связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности.

В условиях предоставленной гражданским законодательством свободы добровольного страхования различных имущественных рисков при осуществлении предпринимательской деятельности налоговое законодательство признает возможность отнесения к расходам лишь расходов по отдельным, прямо упомянутым в пункте 1 статьи 263 Налогового кодекса Российской Федерации договорам добровольного имущественного страхования. При этом нет оснований утверждать, что включение в указанный пункт отдельных видов добровольного имущественного страхования носит произвольный характер. Так, страхование, отраженное в перечне, может быть предусмотрено законодательством (подпункты 9.3 и 10) либо международными обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями (подпункт 8) как условие (одно из возможных условий) осуществления той или иной экономической деятельности; может быть обусловлено потенциальным наступлением тяжелых последствий, в том числе фактической невозможности дальнейшего продолжения экономической деятельности, в случае утраты имущества (подпункты 1 - 3, 5 - 7) или реализации иных рисков (подпункт 4), а также проистекать из необходимости создания условий для решения других задач, признаваемых значимыми на современном этапе развития общества (подпункты 9 - 9.2). Во всяком случае среди них явным образом не усматриваются такие, которые могут быть объяснены только созданием дополнительных гарантий имущественных интересов и деловых преимуществ для самого налогоплательщика.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2022

НДФЛ

Определение от 28 сентября 2021 г. № 1909-О (Куликов В.А.)

Основание для обращения: Пункт 6 части 1 статьи 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве" не соответствует Конституции Российской Федерации в той части, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, допускает взыскание алиментов с денежных выплат, начисляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан. Заявитель просит, кроме того, устранить нарушающую его конституционные права неопределенность положений пункта 1 и абзаца первого пункта 4 названного Перечня, которые по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, приравнивают государственную льготу к доходу гражданина и допускают взыскание алиментов с сумм имущественного налогового вычета, что, по мнению заявителя, приводит к повторному удержанию алиментов из сумм дохода, откуда они уже были удержаны ранее.

Позиция Суда: Учитывая, что статья 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве" не относит суммы имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц к видам доходов, на которые не может быть обращено взыскание, действующее правовое регулирование не исключает квалификацию судами полученного алиментообязанным родителем имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, уплаченному с доходов, перечисленных в названном Перечне, в качестве дохода, из которого производится удержание алиментов. Подобный подход поддержан и Верховным Судом Российской Федерации во вступившем в законную силу решении от 30 июня 2021 года (дело N АКПИ21-390), которым В.А. Куликову отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании частично недействующим пункта 1 названного Перечня.

Налог на имущество

Определение от 28 сентября 2021 г. № 1695-О (АВТОВАЗ-ХАБАРОВСК)

Основание для обращения: Оспариваемые положения ставят размер налоговых обязательств в отношении принадлежащего ему помещения в зависимость от того обстоятельства, в каких целях используются помещения других собственников, расположенные в том же здании.

Позиция Суда: Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, положения пункта 4 статьи 387.2 НК РФ исходят из того, что значимой с точки зрения налогообложения является концентрация потенциально доходной недвижимости при использовании 20 процентов от общей площади здания (строения, сооружения) для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, и распространяют по этому признаку повышенную налоговую нагрузку на все помещения соответствующего торгового центра (комплекса) (определения от 11 марта 2021 года N 373-О и N 374-О).

Определение от 20 июля 2021 г. № 1663-О (Оренбаум В.М.)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения препятствуют супругам, владеющим двумя объектами недвижимости на праве совместной собственности, в применении налоговой льготы в отношении каждого из указанных объектов.

Позиция Суда: Предоставление налоговой льготы в отношении двух объектов недвижимости либо в размере большем, чем сумма налога, подлежащая уплате в отношении одного объекта налогообложения, действующим законодательством не предусмотрено. С учетом сказанного оспариваемые положения пунктов 3 и 4 статьи 407 НК РФ, принятые федеральным законодателем в пределах его дискреции в сфере установления правил льготного налогообложения, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права налогоплательщика в указанном в жалобе аспекте.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Земельный налог

Определение от 14 декабря 2021 г. № 2645-О (Михайловская Анастасия Александровна)

Основание для обращения: Законоположения не допускают возврата суммы уплаченного земельного налога лицу, за которым в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности на земельный участок на основании договора купли-продажи, признанного впоследствии судом ничтожным (поскольку право собственности на данный участок ранее перешло к иным лицам - собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном на данном участке), и которое в связи с этим фактически было лишено возможности пользоваться и распоряжаться этим участком по своему усмотрению.

Позиция Суда: В судебной практике сформировался единый подход, по смыслу которого плательщиком земельного налога является лицо, которое указано в реестре как обладающее соответствующим вещным правом на земельный участок (правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования, правом пожизненного наследуемого владения), в силу чего обязанность уплачивать земельный налог возникает у такого лица с момента регистрации за ним одного из названных прав на земельный участок, т.е. внесения записи в реестр, и прекращается со дня внесения в реестр записи о праве иного лица на соответствующий земельный участок. При противоположном подходе - о возложении обязанности по уплате земельного налога на продавца, не обладавшего земельным участком в спорный период и не имевшего юридической возможности извлекать доход от его использования, нарушается принцип экономической обоснованности взимания земельного налога как поимущественного налога.

Заявительница при приобретении земельных участков была осведомлена о том, что на приобретаемых участках расположен многоквартирный дом и что воспользоваться участками по назначению она не сможет, однако от покупки не отказалась, тем самым злоупотребив своими правами. Из жалобы заявительницы также не следует, что в спорные налоговые периоды ею предпринимались действия, направленные на своевременную защиту ее имущественных прав, например путем обращения в суд с иском. Соответственно, не усматриваются признаки нарушения конституционных прав А.А. Михайловской в ее конкретном деле, что является самостоятельным основанием для отказа в принятии обращения к рассмотрению

Транспортный налог

Определение от 28 сентября 2021 г. № 1733-О (Матыцина А.С.)

Основание для обращения: Оспариваемые законоположения повлекли утрату им права на льготу по транспортному налогу.

Позиция Суда: В силу требований законодательства о введении в действие законов о налогах и сборах гражданам, которые до изменения правового регулирования имели право на пользование налоговой льготой и утрачивают его после вступления в силу соответствующего закона, должен быть предоставлен достаточный переходный период, в течение которого они могут адаптироваться к вносимым изменениям, с тем чтобы минимизировать неблагоприятные последствия.

УСН

Определение от 28 сентября 2021 г. № 1713-О (Угрюмова Н.Ф.)

Основание для обращения: В жалобе Н.Ф. Угрюмова утверждает, что она не получила налоговой выгоды от совершенного налогового правонарушения, и полагает, что оспариваемые законоположения, позволившие привлечь ее к ответственности в указанной ситуации, не соответствуют статье 57 Конституции Российской Федерации..

Позиция Суда: Указание в пункте 1 статьи 346.11 НК РФ на то, что упрощенная система налогообложения применяется наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не означает, что данный специальный режим может применяться налогоплательщиком одновременно с общей системой налогообложения, - эта система также распространяется на всю осуществляемую налогоплательщиком деятельность, а не на ее отдельные виды.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

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