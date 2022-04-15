Большой обзор разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2021

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налогу на самозанятых

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ТОП 10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2021 - ссылка

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 3 декабря 2021 г. № 03-11-11/98272

При соблюдении положений Федерального закона N 422-ФЗ физические лица, оказывающие услуги юридическим лицам, в том числе услуги по вождению, вправе применять специальный налоговый режим НПД, если отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом.

Письмо от 9 декабря 2021 г. № 03-11-11/100254

Генеральный директор, в том числе учредитель, организации не вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества данной организации, в случае если указанное лицо состоит с ней (или состояло на протяжении двух последних лет) в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Письмо от 24 декабря 2021 г. № 03-04-05/105745

Взаимоотношения по договорам займа признаков оказания услуг не имеют и, как следствие, доход, полученный в виде процентов по договорам займа, не признается объектом налогообложения НПД.

Письмо от 1 ноября 2021 г. № 03-11-11/88397

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, физическое лицо, выступающее в качестве третейского судьи для разрешения конкретного спора и получающее вознаграждение в рамках гражданско-правового договора, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Письмо от 12 ноября 2021 г. № 03-11-11/91474

Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией товаров собственного производства, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Письмо от 12 октября 2021 г. № 03-11-11/82468

Доходы от реализации, в том числе ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 1 сентября 2021 г. № 03-08-05/70676

Положения Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 19.11.2004 не распространяются на специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 2 сентября 2021 г. № 03-11-11/71020

Вопросы порядка налогообложения лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков НПД, полностью урегулированы Федеральным законом. Вопросы, касающиеся внесения изменений в отраслевое законодательство Российской Федерации, в том числе в части осуществления лицами, применяющими НПД, в частности, лицензируемого вида деятельности или вида деятельности, требующего получения аккредитаций, сертификатов, аттестаций и др., целесообразно адресовать профильным ведомствам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/72514

Если ювелирные изделия, изготавливаемые художниками-ювелирами, подлежат обязательной маркировке, то в отношении деятельности по их изготовлению и реализации специальный налоговый режим в виде НПД не применяется.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2022

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-11-11/74629

В случае если услуги, признаваемые объектом налогообложения НПД, оказаны плательщиком НПД (в том числе на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в интересах плательщика НПД) физическим лицам, то в отношении таких доходов применяется ставка 4 процента.

Письмо от 21 сентября 2021 г. № 03-11-11/76441

При соблюдении положений Федерального закона N 422-ФЗ физические лица, оказывающие услуги юридическим лицам, в том числе услуги по вождению, вправе применять специальный налоговый режим НПД, если отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом.

Письмо от 21 сентября 2021 г. № 03-11-11/76444

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 11 августа 2021 г. № 03-11-11/64601

Относительно правовой квалификации договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции имеется противоречивая судебная практика.

Так, согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 02.06.2017 N 307-ЭС17-5578, из положений Федерального закона N 38-ФЗ следует, что владельцы рекламных конструкций не приобретают каких-либо прав на земельные участки под рекламными конструкциями, а приобретают лишь право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Так, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не является нарушением прав арендатора, поскольку не затрагивает прав на земельный участок.

Вместе с тем в пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" отмечено, что ввиду отсутствия в законодательстве соответствующего регулирования смена собственника рекламной конструкции не приводит к перемене лиц в обязательстве из договора на установку рекламной конструкции в силу закона, однако с согласия собственника вещи, к которой прикреплена рекламная конструкция, может быть осуществлена замена стороны в указанном договоре (по правилам о перенайме (статья 615 "Пользование арендованным имуществом" Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, в данном случае судом прямо применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации об аренде.

В отношении доходов, полученных по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, могут быть применены иные режимы налогообложения.

Дайджест налоговых новостей за март 2022

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-11-11/67755

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, оказывающих услуги по пошиву одежды, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-11-11/68515

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Письмо от 8 июля 2021 г. № 03-11-11/54294

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 8 июня 2021 г. № 03-11-11/44972

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, адвокат, который получает доход от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения, может применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения.

Следует отметить, что наличие у налогоплательщика заключенного трудового договора не является препятствием для применения специального налогового режима НПД при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-11-11/45625

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией товаров собственного производства, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-11-11/46359

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-11-11/46304

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по отчуждению либо приобретению объекта недвижимости, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-11-11/46759

В отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, от оказания услуг адвокату или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, налоговая ставка устанавливается в размере 4 процентов.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-11-11/46753

Доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-11/48894

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, оказывающих услуги репетитора, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-11/48885

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность по дистанционному оказанию юридических консультационных услуг (без представления в судах и иных государственных органах), набору текстов, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-11-11/50605

Расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по вышеуказанному налогу не учитываются.

Письмо от 27 июля 2020 г. № 03-11-11/65494

При реализации товаров собственного производства (не закупленных для перепродажи), в том числе через торговые автоматы, возможно применение специального налогового режима НПД при соблюдении положений Федерального закона, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 17 июля 2020 г. № 03-11-11/62552

Индивидуальный предприниматель не вправе одновременно применять специальный налоговый режим НПД и патентную систему налогообложения.

Письмо от 14 мая 2021 г. № 03-11-11/36831

Положения Федерального закона не предусматривают запрета в отношении использования наружной рекламы при осуществлении деятельности физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим НПД, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 6 мая 2021 г. № 03-04-05/34900

В отношении деятельности по обмену цифровых валют специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 7 апреля 2021 г. № 03-11-11/25526

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом, физическое лицо, получающее доход от реализации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 7 апреля 2021 г. № 05-06-11/26575

Ограничений по использованию индивидуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками НПД, терминалов по приему безналичных денежных средств от покупателей (заказчиков) Федеральным законом № 422 не установлено.

Письмо от 11 августа 2020 г. № 03-11-11/70056

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД в отношении доходов, полученных от педагогической деятельности, в частности репетиторства, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 19 августа 2020 г. № 03-11-11/72679

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, оказывающих услуги по установке и обслуживанию телевизионных антенн и сопутствующего оборудования, при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2 полугодие 2021

Письмо от 30 апреля 2021 г. № 03-11-11/33669

В отношении доходов, полученных от сдачи в аренду земельного участка, специальный налоговый режим НПД не применяется.

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, физические лица, достигшие возраста 16 лет, оказывающие, в частности, услуги по сдаче в аренду (внаем) жилых помещений, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 20 июля 2020 г. № 03-11-11/63176

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении доходов по банковским вкладам не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 20 июля 2020 г. № 03-11-11/63177

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД физическими лицами, получающими процентный доход по договорам займа, при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 5 марта 2021 г. № 03-11-11/15838

В отношении оказания услуг по сдаче в аренду нежилого помещения специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 24 марта 2021 г. № 03-11-11/21096

Федеральный закон N 422-ФЗ не содержит ограничений, связанных с возможностью применения специального налогового режима НПД кадастровыми инженерами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и перешедшими на применение специального налогового режима НПД в установленном Федеральным законом N 422-ФЗ порядке.

Письмо от 31 марта 2021 г. № 03-11-11/23585

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для частнопрактикующих юристов при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.

Письмо от 31 марта 2021 г. № 03-11-11/23574

Физические лица не вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов, получаемых от оказания услуг, заказчиками которых выступают работодатели указанных физических лиц.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Письмо от 1 февраля 2021 г. № 03-11-11/5981, от 1 февраля 2021 г. № 03-11-11/5987

Сумма НПД, подлежащая уплате в отношении доходов, полученных за декабрь 2020 года, не подлежит уменьшению на сумму налогового вычета, предусмотренного частью 2.1 статьи 12 Федерального закона.

Письмо от 5 февраля 2021 г. № 03-11-11/8358

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом, физическое лицо, в том числе занимающийся частной практикой нотариус, который получает доход от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения, вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения.

Письмо от 20 февраля 2021 г. № 03-11-11/12103

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД физическими лицами, получающими процентный доход по договорам займа, при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 20 февраля 2021 г. № 03-11-11/12093

Физическое лицо, оказывающее юридические услуги на основании гражданско-правовых договоров, при условии, что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад), и не ведущее предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, вправе применять специальный налоговый режим НПД при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.

Письмо от 27 апреля 2020 г. № 03-11-11/33961

При реализации товаров собственного производства (не закупленного для перепродажи), в том числе через вендинговые аппараты, возможно применение специального налогового режима НПД при соблюдении положений Федерального закона.

Письмо от 18 ноября 2020 г. № 03-11-11/100661

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 15 июня 2020 г. № 03-11-10/51396

Доходы от деятельности экспертов саморегулируемых организаций оценщиков могут облагаться налогом на профессиональный доход в том случае, если доходы экспертов саморегулируемых организаций оценщиков получены не от осуществления оценочной деятельности, а также при соблюдении положений Закона N 422-ФЗ и иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 27 апреля 2020 г. № 03-11-11/34004

Доходы государственных и муниципальных служащих от сдачи в аренду (внаем) жилых помещений признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо от 10 ноября 2020 г. № 03-11-11/98001

Доходы в виде суммы возмещения расходов арендодателя (наймодателя) на оплату коммунальных услуг, поступающие арендодателю (наймодателю) от арендатора (нанимателя) жилого помещения, если соответствующая плата за коммунальные услуги зависит от их фактического потребления арендатором (нанимателем) и фиксируется на основании показаний установленных надлежащим образом индивидуальных приборов учета, не являются доходами от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения и поэтому не признаются доходом, подлежащим обложению НПД.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

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