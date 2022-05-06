В Госдуму внесли проект закона о майнинге

Рассматривается законопроект, регулирующий вопросы майнинга (Законопроект № 116366-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди

Депутаты Государственной Думы А.О.Ткачев, В.В.Плякин, Г.В.Шилкин, С.В.Авксентьева

Краткой содержание

Законопроект направлен на регулирование отношений, связанных с майнингом.

Согласно проекту под майнингом цифровой валюты в Российской Федерации понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.

Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица и регистрации в Реестре участников майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные Правительством Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире. Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Обзор финансовых прав граждан - ссылка