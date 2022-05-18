ТОП-10 Налоговых споров по налоговой выгоде за 2021

Рассматриваются наиболее интересные налоговые дела по вопросу налоговой выгоды

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ТОП-10 по НДС за 2021 - ссылка

1. Определение от 15 декабря 2021 г. по делу № 305-ЭС21-18005 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Тютин Д.В., Спецхимпром) +

Если в цепочку поставки товаров включены "технические" компании, и в распоряжении налогового органа имеются сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком - покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную "техническими" компаниями.

2. Определение от 30 ноября 2021 г. № 309-ЭС21-22364 (с. Антонова М.К., Комбикормовый завод "Здоровая ферма") ±

В части доначисления налога на прибыль организаций суд первой инстанции указал, что в спорный период заявителем приобретался товар, который полностью реализован, в связи с чем пришел к выводу о том, что доначисление заявителю спорного налога на прибыль организаций произведено необоснованно. Изменяя решение суда первой инстанции в части доначислений по налогу на прибыль организаций, апелляционный суд скорректировал суммы доначисленного налога, соответствующих пени и штрафа, отказав обществу в удовлетворении заявления по не раскрытым сведениям.

Признавая неправомерным доначисление налога на прибыль организаций в сумме 97 164 387 рублей 28 копеек, соответствующих сумм пени и штрафа, суды исходили из того, что при формальном документообороте с заявленными контрагентами, но с учетом реального несения налогоплательщиком расходов на приобретение товара, использованного в дальнейшем в хозяйственной деятельности, уменьшая сумму дохода на спорные расходы, налогоплательщиком не получена необоснованная налоговая выгода. При исследовании обстоятельств дела установлено, что в рамках рассматриваемого дела налогоплательщик не уклонялся от раскрытия информации о фактической стоимости сделок, активно реализовывал свои процессуальные права по представлению доказательств несения спорных расходов при исполнении сделок с реальными поставщиками, установленными налоговым органом в ходе проверки, способствовав определению действительного размера понесенных им затрат и расходов по спорным сделкам, что позволило судам сформировать доход, облагаемый налогом на прибыль организаций.

3. Определение от 19 октября 2021 г. № 305-ЭС21-18422, 305-ЭС21-18449 (с. Антонова М.К., изучив Нефтяная компания Дулисьма) –

Представленные обществом первичные учетные документы не подтверждают реальности спорных хозяйственных операций заявителя с указанным контрагентом, отметив, что примененная обществом схема является частью сложной межсубъектной схемы по возмещению налога, в которую вовлечен ряд нефтедобывающих и большое число технических организаций. Реализация схемы обеспечивается и контролируется из единого центра, что свидетельствует об умышленном искажении обществом сведений о фактах хозяйственной деятельности.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

4. Определение от 12 августа 2021 г. № 304-ЭС21-12783 (с. Антонова М.К., Куйбышевский торг) –

Судом установлено, что в результате выделения ООО "Дружба", ООО "Максимум", ООО "Транзит" и наделения вновь созданных организаций недвижимым имуществом, обществом получена необоснованная налоговая выгода с целью сохранения права на применение специального налогового режима. При этом фактически управление действиями общества и вновь организованными обществами осуществлялось одними и теми же лицами, все организации функционировали по одному адресу и использовали единую материально-техническую базу, расчетные счета открыты одним лицом в одних и тех же банках, управление платежами по системе "Клиент-Банк" велось с одного IP-адреса, принадлежащего обществу, одним и тем же системным администратором - штатным работником общества, денежные средства с расчетных счетов данных организаций по доверенности получало одно лицо, являющееся штатным работником общества, ведение бухгалтерского и налогового учета велось одним бухгалтером.

Судом также установлено, что иных доходов от самостоятельного ведения предпринимательской деятельности вновь созданные общества не имели; заявитель после проведения реорганизации и выделения обществ, наделенных имуществом и статусом арендодателей, продолжал самостоятельно вести переписку с арендатором - ООО "Розница К-1" по вопросам, связанным с текущей арендной платой имущества, которое находилось на балансе вновь созданных обществ.

5. Определение от 17 марта 2021 г. № 310-ЭС21-1557 (с. Антонова М.К., Торговый Дом "Посольство вкусной еды") –

Судом установлено, что работы по производству, упаковке, перемещению и фасовке готовой продукции осуществлялись на одной территории в составе единых бригад на оборудовании, принадлежащем заявителю; у контрагента заявителя не имеется собственных производственных мощностей; расчетные счета организаций открыты в одном банке; общества пользовались одним IP-адресом и адресом электронной почты; налоговые декларации по упрощенной системе налогообложения от имени ООО "Содействие" подписаны руководителем заявителя, указанным как представитель по доверенности; руководящие должности организаций занимали одни и те же лица. При этом общество являлось единственным источником доходов для ООО "Содействие", несло за него расходы (коммунальные расходы, арендные платежи); за счет денежных средств, перечисленных обществом на расчетный счет ООО "Содействие" с назначением платежа "оплата услуг" выплачивалась заработная плата работникам, оплачивались налоги, взносы, осуществлялся возврат денежных средств по договорам займа, цессии учредителю и генеральному директору. Судом также установлено отсутствие документального оформления приемки - передачи готовой продукции и материалов для фасовки от общества к ООО "Содействие" и получение расфасованной продукции, а также формальный документооборот по выданным и полученным договорам займа.

Установив указанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции согласился с выводами налогового органа о совершении обществом действий, направленных на дробление бизнеса с целью занижения доходов путем привлечения подконтрольного ему ООО "Содействие", не имеющего возможности осуществлять самостоятельно предпринимательскую деятельность ввиду отсутствия у него соответствующих условий.

6. Определение от 19 мая 2021 г. № 309-ЭС20-23981 (с. Павлова Н.В., Антонова М.К., Завьялова Т.В., Фирма "Мэри") –

Расчетный способ определения налоговой обязанности на основании имеющейся у налогового органа информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках (подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ) подлежит применению, если допущенное налогоплательщиком нарушение сводится к документальной неподтвержденности совершенной им операции, нарушению правил учета, что, как правило, имеет место, если налогоплательщик не участвовал в уклонении от налогообложения, организованном иными лицами, но не проявил должную осмотрительность при выборе контрагента и взаимодействии с ним (пункт 10 постановления Пленума N 53). Напротив, если цель уменьшения налоговой обязанности за счет организации формального документооборота с участием "технических" компаний преследовалась непосредственно налогоплательщиком или, по крайней мере, при известности налогоплательщику об обстоятельствах, характеризующих его контрагента как "техническую" компанию, применение расчетного способа определения налоговой обязанности в такой ситуации не отвечало бы предназначению данного института, по сути уравнивая в налоговых последствиях субъектов, чье поведение и положение со всей очевидностью не является одинаковым: налогоплательщиков, допустивших причинение потерь казне для получения собственной налоговой выгоды, и налогоплательщиков, не обеспечивших должное документальное подтверждение осуществленных ими операций.

В то же время право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на прибыль может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны - раскрывшим в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 54 НК РФ сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически совершенные хозяйственные операции из "теневого" (не облагаемого налогами) оборота.

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

7. Определение от 12 апреля 2021 г. № 310-ЭС21-3233 (с. Пронина МВ., ТНС энерго Воронеж) –

Суды указали, что заключение спорных договоров не обусловлено разумными экономическими целями, поскольку покупка (продажа) электроэнергии (мощности) и ее транспортировка неразрывно связаны и являются непрерывным процессом в электроэнергетике, следовательно, заключение договора управления на покупку электроэнергии (мощности) носит формальный характер и не обусловлено разумными экономическими целями. Затраты общества в результате заключения спорных договоров многократно увеличились.

8. Определение от 10 марта 2021 г. № 308-ЭС20-7251 (с. Першутов А.Г., АГРОМАРКЕТ) –

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Как указали суды, представленные обществом два фотоснимка автомобилей MAN с номерами У600 ЕН123, М480 123 не могут свидетельствовать о поставке в адрес общества от ООО "Оскар" в 2015 году дизельного топлива на общую сумму 84 606 454 рублей 20 копеек и не подтверждают финансово-хозяйственные отношения общества и его контрагента. Заявленные обществом обстоятельства (обнаружившийся в ноутбуке файл с фотоснимками автомобилей MAN с номерами У600 ЕН123, М480 123), существовавшие на момент вынесения судебных актов судов первой, апелляционной, кассационной инстанций и проверки их законности в Верховном Суде Российской Федерации, в соответствии со статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть признаны вновь открывшимися обстоятельствами, являющимися основанием для пересмотра судебного акта.

9. Определение от 19 февраля 2021 г. № 310-ЭС20-23895 (с. Павлова Н.В., ТАЛАН) –

Инспекцией из состава расходов исключена только стоимость металлолома, приобретенного у физических лиц: 1) однозначно отрицающих факт сдачи металлолома, 2) не имеющих возможности сдавать металлолом, в том числе на приемных пунктах общества (в силу малолетнего возраста, в силу смерти, в силу большой удаленности приемо-сдаточного пункта от места фактического проживания лица). Таким образом, суды пришли к выводу о легализации обществом лома неизвестного происхождения, о чем, в том числе, косвенно свидетельствуют карточки счета 10.01 за 2015, 2016, 2017 годы, из которых следует, что, имея определенное количество лома, организация распределяет его между физическими лицами таким образом, что каждый сдатчик (физическое лицо) в одну календарную дату сдает примерно одинаковое количество лома одной марки, стоимость лома, сданного каждым физическим лицом, приближена к 250 000 рублей, однако не превышает указанный предел. В ином случае у указанных физических лиц возникла бы обязанность по перечислению в бюджет НДФЛ с полученных доходов, что позволило бы налоговому органу осуществить дополнительные проверочные мероприятия.

10. Определение от 15 февраля 2021 г. № 305-ЭС20-23846 (с. Пронина М.В., Газпром трансгаз Екатеринбург) –

Суды исходили из того, что налоговым органом установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у общества права на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, связанных с заключением в рамках реализации имущества несостоятельного аффилированного должника не имеющего экономического смысла соглашения о приобретении информации по ликвидированным скважинам, не обладающей производственной ценностью. При этом судами установлено, что общество полностью располагало информацией о строительстве скважин, невозможности проведения дальнейших работ и передачи в его адрес скважин в связи с их ликвидацией. Общество намеренно не принимало непродуктивные скважины, поскольку обладало геологической информацией, а эксплуатация непродуктивных скважин не представлялась возможной и требовала их ликвидации. Данные действия общества послужили основанием для расторжения в судебном порядке соответствующих договоров, возникновения у контрагента кредиторской задолженности и возбуждения впоследствии процедуры банкротства, в ходе которой было заключено указанное соглашение.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

Акты по налогу на прибыль за 2021 - ссылка