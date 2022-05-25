Объединение Фонда Пенсионного страхования с Фондом социального страхования

Рассматривается реформа системы внебюджетных фондов (Законопроект № 127389-8)

Инициатор реформы

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание предложения

Реформа предполагает создание едином Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в целях оптимизации структуры Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, централизации установления пенсий и иных социальных выплат, осуществления на федеральном уровне персонифицированного учета, оптимизации процессов административно-хозяйственной деятельности, в том числе централизации бухгалтерского учета, а также сокращения существующих издержек проектом федерального закона предусматривается создание на базе указанных фондов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, который бы объединил в себе функции страховщиков таких фондов.

Материалы к законопроекту

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Другие материалы

Обзор пенсионных прав за апрель 2022 - ссылка