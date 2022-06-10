1. Налоговые законопроекты в мае

Центральным в мае стал правительством законопроект, направленный на реформирование порядка обложения страховыми взносами в связи с объединением Фонда социального страхования и Пенсионного фонда (Законопроект № 127004-8). Предполагается установление единой предельной базы и общих тарифов. Также унифицируются правила включения в базу выплачиваемых сумм. Наконец, выделяются три льготные категории плательщиков в зависимости от применяемой ставки (15%, 7.6%, 0%).

Еще один правительственный законопроект касается налога на прибыль. Он исключает из облагаемых доходов безвозмездно полученное имущество, от которого налогоплательщик не может отказаться (Законопроект № 130854-8).

В Госдуму также поступили депутатские законопроекты, которые имеют шансы на одобрение. Так, предлагается освободить от НДС услуги по доверительному управлению имуществом, которые оказываются государственной управляющей компанией, занимающейся инвестированием пенсионных накоплений (Законопроект № 131689-8). Другой перспективный законопроект направлен на продление до 1 января 2025 освобождения от госпошлины при регистрации недвижимости в Крыму (Законопроект № 126197-8).

Бесперспективным можно расценить предложение об отнесении к обособленному подразделению имущества, используемого в деятельности налогоплательщика (Законопроект № 120885-8). Также маловероятно одобрение поправок, направленных на освобождение от НДФЛ доходов от продажи унаследованного имущества вне зависимости от срока владения (Законопроект № 126369-8).

Краткий обзор налоговых новостей за май 2022

2. Новости ФНС

ФНС расширила функционал сервиса, который был запущен в апреле 2022. Теперь, введя ИНН, плательщики смогут узнать о переносе сроков уплаты не только по УСН, но и по страховым взносам (https://service.nalog.ru/mera/).

Также налоговая служба подготовила очередной обзор судебных решений по налогу на имущество (письмо от 11.05.2022 № СД-4-21/5629@).

Комментарий к налоговым событиям за май 2022

3. Раскрытие информации для налоговой реконструкции

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело НБС-Групп (Определение СКЭС ВС от 12.04.2022 № 302-ЭС21-22323), в котором затрагивается проблема момента раскрытия сведений о реальном поставщике. Так, налогоплательщик подал уточненную отчетность с указанием реального, по его мнению, поставщика, уже после вынесения решения по налоговой проверке.

При этом окончательно Верховный суд подход по этой проблеме не сформировал и направил дело на новое рассмотрение.

Комментарий к практике Верховного суда за 2021 год

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