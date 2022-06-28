Российский аналог GooglePlay и AppStore

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Предлагается создать магазин приложений для мобильных устройств

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Предлагается создать магазин приложений для мобильных устройств (Законопроект № 149602-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту предусматривается создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что поправки связаны с необходимостью обеспечить российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия, так как в условиях санкционного давления сохраняется глобальная неопределенность с поставками оборудования, отключением от иностранной IТ-инфраструктуры.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по электронной сфере

Легализация майнинга - ссылка

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