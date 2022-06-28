Российский аналог GooglePlay и AppStore

Предлагается создать магазин приложений для мобильных устройств (Законопроект № 149602-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Содержание поправок
Согласно законопроекту предусматривается создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что поправки связаны с необходимостью обеспечить российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия, так как в условиях санкционного давления сохраняется глобальная неопределенность с поставками оборудования, отключением от иностранной IТ-инфраструктуры.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по электронной сфере
Легализация майнинга - ссылка