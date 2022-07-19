Обзор Писем Минфина по налогам за апрель 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина России по налоговым вопросам

Примечание: В обзор входят письма, попавшие в правовые базы за указанный месяц

Общие вопросы

Письмо от 5 апреля 2022 г. № 03-02-07/28825

Предлагаемая в обращении "амнистия" не может быть поддержана. Регулярная практика налоговых "амнистий" демотивировала бы налогоплательщиков к осуществлению полной и своевременной уплаты налогов, поставила бы в неравные экономические условия добросовестных и недобросовестных налогоплательщиков.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/27687

В отношении денежных средств, перечисляемых третьим лицом в целях компенсации расходов налогоплательщика по оплате работ, выполненных подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими реконструкции объекта недвижимости, находящегося в собственности этого третьего лица, объект обложения налогом на добавленную стоимость отсутствует, поскольку реализация данных работ налогоплательщиком не осуществлялась.

Письмо от 6 апреля 2022 г. № 03-07-09/28875

Счета-фактуры, выставленные с нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 168 НК РФ, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных заказчику исполнителем.

Письмо от 8 апреля 2022 г. № 03-07-11/30773

В случае если при предоставлении бюджетных инвестиций не определены конкретные товары (работы, услуги), в том числе основные средства, нематериальные активы, имущественные права, на приобретение которых предоставляются указанные бюджетные инвестиции, налогоплательщик обязан вести раздельный учет затрат, осуществляемых за счет бюджетных инвестиций, и затрат, осуществляемых за счет других источников. Что касается сумм налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, приобретенным лизинговой компанией полностью за счет средств, полученных лизинговой компанией в качестве лизинговых платежей по договорам лизинга, то указанные суммы налога, по нашему мнению, подлежат вычету в общеустановленном порядке.

Письмо от 11 апреля 2022 г. № 03-13-07/30848

Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов приведет к потерям доходов федерального бюджета, источники восполнения которых не определены. Кроме того, освобождение от уплаты акцизов в отношении табачной продукции противоречит государственной политике, направленной на снижение ее потребления.

Комментарий к налоговым спорам за май 2022

Письмо от 8 апреля 2022 г. № 03-07-08/29974

Услуги по поиску иностранных физических лиц с целью их последующего трудоустройства на территории Российской Федерации у российских работодателей в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 статьи 148 НК РФ не поименованы. В связи с этим местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной компанией, зарегистрированной на территории Республики Таджикистан, российской организации территория Российской Федерации не признается и, соответственно, эти услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 15 апреля 2022 г. № 03-07-08/33248

При реализации российской организацией товаров (жестяных банок) по договору с другой российской организацией, поставляемых с территории Российской Федерации в район промысла судна, находящегося в исключительной экономической зоне Российской Федерации, нулевая ставка налога на добавленную стоимость не применяется и, соответственно, такие товары подлежат налогообложению по ставке в размере 20 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ.

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по перевозке товаров, поставляемых с территории Российской Федерации в район промысла судна, находящегося в исключительной экономической зоне Российской Федерации, нормами НК РФ не предусмотрено. Поэтому такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 26 апреля 2022 г. № 03-07-13/1/37846

Местом реализации строительных работ по возведению таможенного терминала на территории Республики Казахстан, выполняемых российской организацией по договору с другой российской организацией, признается территория Республики Казахстан и, соответственно, такие работы не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 18 апреля 2022 г. № 03-07-11/33893

При предоставлении прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует определять в соответствии с пунктом 2 статьи 153 НК РФ, согласно которому налоговая база по налогу определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по оплате имущественных прав, полученных в денежной и (или) натуральной форме, включая оплату ценными бумагами.

Письмо от 15 апреля 2022 г. № 03-07-11/33275

Услуги акционерного общества по предоставлению заинтересованным лицам за плату копий документов о деятельности акционерного общества подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-07-07/34635, от 19 мая 2022 г. № 03-07-07/46378

В отношении продукции общественного питания и покупных товаров, реализуемых предприятием общественного питания через вендинговые аппараты, расположенные в том числе на территории объектов общественного питания, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, установленное подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ, не применяется.

Письмо от 25 апреля 2022 г. № 03-07-14/37328

Услуги по предоставлению в аренду нежилого недвижимого имущества, оказываемые физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

При этом указанные физические лица вправе применять освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, предусмотренное абзацем первым пункта 1 статьи 145 НК РФ, при соблюдении условий, предусмотренных данной статьей Кодекса.

Письмо от 19 апреля 2022 г. № 03-07-07/34748

Организация общественного питания, осуществляющая операции по реализации образовательным организациям продуктов питания, непосредственно произведенных данной организацией общественного питания как на собственном производстве, так и в столовых образовательных организаций, вправе по таким операциям применять предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 149 НК РФ освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 28 апреля 2022 г. № 03-07-11/39202

В связи с этим полученная генподрядчиком от застройщика во исполнение контракта на строительство социальных объектов сумма авансовых платежей, зачисленных на лицевой счет, открытый генподрядчику в органе Федерального казначейства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, включается в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. При этом суммы указанных авансовых платежей включаются в налоговую базу по налогу в том налоговом периоде, в котором данные суммы зачислены на указанный лицевой счет. Что касается обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, исчисленного при получении сумм авансовых платежей, зачисленных на лицевой счет, открытый генподрядчику в органе Федерального казначейства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, то согласно пункту 1 статьи 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Письмо от 28 апреля 2022 г. № 03-07-09/39200

При получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего непрерывного долгосрочного оказания услуг по организации платного проезда по автомобильной дороге, которые в течение месяца не оказывались, выставление счета-фактуры возможно не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Если в течение календарного месяца в счет полученной оплаты (частичной оплаты) осуществлялось частичное оказание данных услуг, то выставление счета-фактуры возможно на сумму оплаты, в счет которой по итогам месяца услуги не оказывались.

Краткий обзор налоговых новостей за июнь 2022

Налог на прибыль

Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/27591

Учитывая, что выбытие акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций осуществляется и при ликвидации организации, то доходы и расходы от выбытия ценных бумаг (долей) при соответствии по срокам владения более пяти лет учитываются в налогооблагаемой базе, исчисляемой в соответствии с нормами статьи 284.2 НК РФ.

По ценным бумагам (как по обращающимся, так и по необращающимся), отвечающим требованиям статьи 284.2 НК РФ, убыток в полном объеме учитывается в налоговой базе, облагаемой по ставке налога на прибыль в размере 0 процентов, на дату ликвидации организации-эмитента.

Письмо от 11 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/30849

Согласно положениям подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251 НК РФ к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относятся доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием или реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Положения данной нормы НК РФ не распространяются на доходы, полученные в виде вышеуказанных результатов работ, возникающих в связи с капитальным ремонтом иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/27705

установленный пунктом 8 статьи 250 НК РФ принцип определения дохода при безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 НК РФ, подлежит применению и при оценке имущественного права. В случае если организацией получены доходы, не поименованные в статье 251 НК РФ, то они подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/27687

Затраты налогоплательщика по оплате работ, произведенных в отношении имущества, находящегося в собственности третьего лица, не могут быть признаны расходами, соответствующими упомянутым требованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ. Следовательно, средства, поступившие в счет погашения возникшей в связи с указанной оплатой задолженности, также не могут рассматриваться как доходы налогоплательщика.

Письмо от 6 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/28876

В случае если уменьшение уставного капитала осуществляется в силу предписаний закона, обязывающих общество осуществить такую меру, либо если добровольное уменьшение уставного капитала обществом осуществляется в случае, если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года, то суммы, оставшиеся в распоряжении организации, на которые произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации, не подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций. Если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и общество добровольно уменьшает уставный капитал до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, то суммы уменьшения, оставшиеся в распоряжении организации, не признаются внереализационным доходом общества.

Письмо от 6 апреля 2022 г. № 03-03-06/2/28831

Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением прав на заключение договора (опционная премия по опциону на заключение договора), должны учитываться в течение срока действия такого договора при условии соответствия критериям статьи 252 НК РФ.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 11 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/31022

Сумма кредиторской задолженности перед поставщиком, списанная организацией в связи с оплатой данной задолженности третьим лицом по договору о предоставлении гарантии (без права регрессного требования гаранта к принципалу), учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе внереализационных доходов.

Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-03-06/2/32799

Датой признания доходов (расходов) является дата осуществления расчетов по опционной премии в соответствии с условиями договора, определенная в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.

В отношении компенсации расходов исполнителя через цену договора сообщается, что порядок формирования цены услуги не является предметом регулирования НК РФ. При этом налоговый учет доходов и расходов по договору на оказание услуг осуществляется в общем порядке.

Письмо от 25 апреля 2022 г. № 03-03-06/1/37092

До момента последующей уступки права требования долга или прекращения обязательства путем погашения долга должником у налогоплательщика отсутствуют основания по признанию расходов, связанных с приобретением указанного права требования долга.

Письмо от 15 апреля 2022 г. № 07-01-10/33554

Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не установлены требования к размеру бумажных носителей, используемых для изготовления первичных учетных документов.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 1 апреля 2022 г. № 03-02-07/26998

Обладатель публичного сервитута, внесший плату за публичный сервитут в депозит нотариуса, вправе осуществлять публичный сервитут до заключения соглашения об осуществлении публичного сервитута, в том числе выполнять необходимые работы в соответствии с графиком и сроками, которые предусмотрены проектом указанного соглашения. В случае внесения соответствующей платы в депозит нотариуса сумма налога на доходы физических лиц не удерживается, в частности, если налоговый агент не имел возможности получения сведений о налогоплательщике.

Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-04-06/27560

В соответствии с Федеральным законом N 127-ФЗ проводится процедура реструктуризации долгов гражданина, образовавшихся до даты вынесения арбитражным судом решения о признании его банкротом. На налоговые обязательства, возникшие у налогоплательщика после даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, мораторий, предусмотренный Федеральным законом N 127-ФЗ, не распространяется. В этой связи освобождение гражданина от уплаты текущих платежей после признания его банкротом, в том числе от уплаты налога на доходы физических лиц, удерживаемого работодателем - налоговым агентом, не предусмотрено. Соответственно, в отношении налоговых обязательств работодатель - налоговый агент обязан исполнять свои обязанности по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога на доходы физических лиц в бюджет в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 1 апреля 2022 г. № 03-04-05/27166

Если налогоплательщик воспользовался своим правом на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении объекта недвижимого имущества, приобретенного до 1 января 2014 года, то оснований для предоставления налогоплательщику указанного налогового вычета в связи с приобретением еще одного объекта недвижимого имущества не имеется. Если право собственности на приобретенный объект недвижимого имущества получено после 1 января 2014 года и налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, остаток имущественного налогового вычета до полного его использования может быть учтен при получении имущественного налогового вычета в дальнейшем, в частности, в случае приобретения на территории Российской Федерации квартиры.

Письмо от 7 апреля 2022 г. № 03-04-05/29517

Право на получение стандартного налогового вычета возникает при условии, что налогоплательщик является или в установленном законом порядке признается родителем, супругом родителя и ребенок в возрасте до 18 лет либо учащийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет находится на обеспечении данного налогоплательщика. При этом НК РФ не предусматривает ограничение по предоставлению стандартного налогового вычета родителю, на обеспечении которого находится учащийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет, в случае вступления учащегося в брак.

Письмо от 8 апреля 2022 г. № 03-04-06/30315

Доходы физического лица, полученные им от присоединенной организации, присоединившей организацией не учитываются при определении налоговых баз в отношении выплачиваемых присоединившей организацией доходов в целях статьи 224 НК РФ.

Письмо от 7 апреля 2022 г. № 03-04-05/29624

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ, в частности, при условии документального подтверждения права собственности на соответствующую квартиру и размера фактически понесенных расходов на ее приобретение. При приобретении квартиры по договору дарения фактически понесенные расходы на ее приобретение у налогоплательщика отсутствуют.

Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-04-05/32494

При несоблюдении условий, установленных абзацами седьмым - восьмым подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ, при получении физическим лицом целевого займа дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами не возникает.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Письмо от 11 апреля 2022 г. № 03-04-06/30908

При возврате долга по договору беспроцентного займа, а именно при возврате ранее переданного имущества доход как объект налогообложения отсутствует, следовательно, и обязанность по уплате налога на доходы физических лиц не возникает.

Письмо от 20 апреля 2022 г. № 03-04-05/35379

Если судом признано право собственности на жилое помещение, приобретенное налогоплательщиком на основании договора участия в долевом строительстве, срок владения указанным жилым помещением исчисляется с даты полной оплаты его стоимости.

Письмо от 20 апреля 2022 г. № 03-04-05/35254

Вместе с тем сообщаем, что согласно пункту 4 статьи 214.2 НК РФ банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. В этой связи исключений в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в части передачи информации в налоговые органы не предусмотрено.

Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-04-06/33002

В обращении указано, что в результате мошеннических действий осуществлены неправомерные сделки продажи акций (посредством подделки клиентского поручения). По факту совершения неправомерных сделок возбуждено уголовное дело.

С учетом изложенного полагаем, что если акции были списаны со счета налогоплательщика неправомерно и нарушенные права налогоплательщика были восстановлены в соответствии с положениями статьи 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, то при исчислении суммы налога на доходы физических лиц в отношении доходов от продажи акций, приобретенных с учетом положений пункта 3 статьи 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях пункта 17.2 статьи 217 НК РФ непрерывное владение акциями может быть определено с момента первичного приобретения акций.

Письмо от 21 апреля 2022 г. № 03-04-06/35855

В отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, выплачиваемых физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, банк предоставляет в налоговый орган информацию на основании пункта 4 статьи 214.2 НК РФ вне зависимости от наличия у указанных лиц дополнительно открытых в таком банке вкладов (счетов) без указания статуса индивидуального предпринимателя.

Письмо от 20 апреля 2022 г. № 03-04-05/35472

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде индексации взысканных судом с должника денежных сумм, статья 217 НК РФ не содержит.

Письмо от 29 апреля 2022 г. № 03-04-05/40146

На основании абзаца второго подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущественного права. В составе документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), могут быть учтены расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически использованным на приобретение указанных прав.

Письмо от 29 апреля 2022 г. № 03-04-05/40076

В случае если основанием для государственной регистрации права собственности на проданные земельные участки является не договор дарения, а решение налогоплательщика - собственника земельного участка о разделе ранее полученного в дар земельного участка, то в таком случае положения подпункта 1 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ не применяются.

Письмо от 21 апреля 2022 г. № 03-04-06/35936

Организации, выполняя предусмотренные законодательством о налогах и сборах обязанности налоговых агентов, должны предпринимать все возможные усилия по идентификации налогоплательщиков, получающих от них доход, в том числе запрашивать необходимые сведения у органа, уполномоченного на установление публичного сервитута. В случае внесения соответствующей платы в депозит нотариуса сумма налога на доходы физических лиц не удерживается, в частности, если налоговый агент не имел возможности получения сведений о налогоплательщике.

Письмо от 29 апреля 2022 г. № 03-04-06/39938

В случае проведения отпуска за пределами территории Российской Федерации работником, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающими членами его семьи не облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами только стоимость проезда (включая стоимость провоза багажа) такого работника и неработающих членов его семьи от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе международного аэропорта, в котором они проходят пограничный контроль, и обратно.

В случае покупки единого авиабилета на весь маршрут в отпуск за пределы Российской Федерации при отсутствии информации о стоимости перелета отдельно по участкам маршрута, то есть до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации и после, часть стоимости перелета, компенсация которой не облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, может определяться пропорционально исходя из расстояния между городом отправления и городом, в аэропорту которого был пройден пограничный контроль в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в общем расстоянии всего маршрута.

Дайджест налоговых новостей за июнь 2022

Налог на имущество

Письмо от 5 апреля 2022 г. № 03-05-06-01/28254

Объекты незавершенного строительства являются самостоятельными объектами налогообложения, в отношении которых налоговые вычеты и налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц на федеральном уровне не предусмотрены.

При наличии в собственности налогоплательщика, относящегося к одной из категорий, указанных в пункте 1 статьи 407 НК РФ, одной квартиры, одного жилого дома и одного гаража налоговые льготы будут предоставлены на все перечисленные объекты налогообложения.

При наличии в собственности такого налогоплательщика одной квартиры и одной комнаты налоговая льгота будет предоставлена на один из указанных объектов (квартира или комната), в отношении которого сумма налога выше.

Земельный налог

Письмо от 29 апреля 2022 г. № 03-05-06-02/40227

В случае представления органами Росреестра сведений о размерах земельных долей, выраженных в гектарах, у налогового органа отсутствуют правовые основания по расчету (переводу, перерасчету) указанной доли в праве общей собственности и, соответственно, по исчислению налога правообладателям указанных земельных участков.

Транспортный налог

Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-05-06-04/32863

В случае отмены транспортного налога в целях возмещения бюджетных потерь потребуется существенно повысить ставки акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары.

Страховые взносы

Письмо от 8 апреля 2022 г. № 03-04-06/30315

Учитывая, что база для исчисления страховых взносов не является предметом передачи правопреемнику прав и обязанностей согласно процедуре, предусмотренной пунктом 1 статьи 59 Гражданского кодекса, у реорганизованной организации нет правовых оснований для учета в базе для начисления страховых взносов выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, ранее начисленных в присоединившейся к ней организации.

УСН

Письмо от 20 апреля 2022 г. № 03-04-05/35254

Доходы индивидуальных предпринимателей в виде процентов, полученных по договорам банковского вклада (банковского счета) в рамках предпринимательской деятельности, учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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