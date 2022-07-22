Обзор практики Верховного Суда РФ по налогам за май 2022

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере

Общие вопросы

Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-6739 (с. Иваненко Ю.Г., Спутник) –

Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 07.11.2016 N 13ВР-1681 внесены изменения в его же распоряжение от 09.12.2014 N 12ВР-1489, в результате которых кадастровая стоимость земельного участка ООО "Спутник", признанная в качестве налогооблагаемой базы по земельному налогу за 2014 г., утверждена в меньшем размере. Суды нашли, что ранее официального опубликования данного распоряжения 29.11.2016 общество не могло знать о том, что им допущена переплата по земельному налогу. Однако на момент обращения общества в налоговый орган трехлетний срок для взыскания сумм излишне уплаченных налога и штрафа применительно к этому обстоятельству также истек. Поскольку в силу пункта 1 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик по общему правилу самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот, суды правильно отметили, что с даты официального опубликования распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 07.11.2016 N 13ВР-1681 ООО "Спутник" имело возможность рассчитать сумму излишне уплаченных земельного налога за 2014 г. и штрафа, своевременно подать заявление об их возврате. Обращение в налоговый орган с целью сверки расчетов налогоплательщика с бюджетом необязательно. Поэтому в ответ на возражения общества суды правильно указали, что осуществление сверки расчетов с бюджетом в данном случае не является обстоятельством, в связи с которым срок для обращения с заявлением о возврате излишне уплаченных налогов, который для общества начал течь с 26.11.2016, прерывается.

Определение от 13 мая 2022 г. № 309-ЭС22-6186 (с. Антонова М.К., Министерство финансов Пермского края против Прокуратура Пермского края)

Суды пришли к выводу о доказанности прокуратурой бездействия министерства, отметив, что непринятие правового акта, регламентирующего предоставление государственной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, влечет неопределенность в деятельности финансового органа по предоставлению данной муниципальной услуги, нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе субъектов предпринимательской деятельности.

Налоговый контроль

Определение от 12 мая 2022 г. № 303-ЭС22-7578 (с. Антонова М.К., Рыбозавод Большекаменский) –

Пришли к выводу о законности ненормативного правового акта в оспариваемой части ввиду наличия у налогового органа оснований полагать, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Судебные инстанции отметили, что в ходе мероприятий налогового контроля инспекцией установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении обществом налогового правонарушения, приведшего к минимизации налоговых обязательств; наличии умысла в действиях налогоплательщика; применении агрессивных схем ухода от налогообложения путем создания фиктивного документооборота; снижении финансовых показателей по данным отчетности 2019 года и одновременном увеличении коммерческих и управленческих расходов (более чем на 200 процентов); неисполнении требований налогового органа в части предоставления документов, необходимых для проведения мероприятий налогового контроля. При этом доначисленные по результатам выездной проверки суммы налога, пеней и штрафов являются значительными и обусловлены нарушением положений статьи 54.1 НК РФ.

Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757 (с. Першутов А.Г., Экодевелопмент) –

Суды исходили из отсутствия нарушений со стороны инспекции относительно ознакомления с материалами налоговой проверки, установив, что файлы, полученные инспекцией в ходе проведения налоговой проверки, неоднократно вручались представителям общества, с содержанием изъятой копии бухгалтерской базы "1-С Бухгалтерия" ООО "СК "Меридиан" в электронном виде на CD-R ознакомиться не представилось возможным не только заявителю, но и сотрудникам инспекции и правоохранительных органов, ввиду отсутствуя технической возможности открыть данную базу. При этом, инспекцией не использовались в качестве доказательств совершения вменяемого обществу налогового правонарушения какие-либо сведения, содержащиеся в файлах из папки "1-С Meridian", инспекцией лишь отражен факт обнаружения бухгалтерской базы "1-С Бухгалтерия" ООО "СК "Меридиан".

Налоговая ответственность

Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423 (с. Першутов А.Г., Пронина М.В., Тютин Д.В., СВТК) +

Применение к обществу таких мер как начисление пени и штрафа, обусловленных ранее допущенными незаконными действиями самого налогового органа, не совместимо с принципами (требованиями) добросовестности налогового администрирования, поддержания доверия к закону и действиям государства и в связи с этим нарушает права и законные интересы общества, что согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для признания оспариваемого решения инспекции недействительным. Принимая во внимание универсальность воли законодателя, в рассматриваемой ситуации применительно к положениям пункта 8 статьи 75, подпункта 3 пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса общество подлежит освобождению от начисления пени и налоговой ответственности в виде штрафа.

Комментарий к налоговым спорам за май 2022

НДС

Определение от 27 мая 2022 г. № 307-ЭС22-6762 (с. Иваненко Ю.Г., Всеволожская селекционная станция) –

В соответствии с пунктом 2 статьи 145 НК РФ запрет на применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС установлен для организаций и предпринимателей, реализующих подакцизные товары в течение трех предшествующих последовательных календарных месяцев. В настоящем деле не выявлено обстоятельств совершения обществом иных сделок по реализации подакцизных товаров до разовой сделки от 24.07.2019 с взаимозависимым лицом, поэтому оснований для применения абзаца второго пункта 5 статьи 145 НК РФ и возникновения у общества обязанности исчислить и уплатить НДС по итогам 3 и 4 кварталов 2019 г. не имеется.

Определение от 23 мая 2022 г. № 309-ЭС22-6732 (с. Иваненко Ю.Г., Коммодитис трейдинг) –

При этом суды отклонили доводы общества о том, что заявления о возврате НДС, подлежащего возмещению из бюджета, были поданы им своевременно путем приложения к пояснительным запискам, направленным по требованиям налогового органа о представлении документов, электронных образов заявлений, заполненных от руки. Руководствуясь положениями Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ, которым в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, упорядочивающие вопросы электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами, суды правомерно указали, что с 01.07.2013 представление документов в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи предусматривается исключительно в электронной форме и с усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявления, поданные обществом, не соответствовали данному требованию, в связи с чем не могли быть рассмотрены в качестве основания для возврата сумм налога.

Определение от 19 мая 2022 г. № 305-ЭС22-8355 (с. Антонова М.К., Страховая акционерная компания Энергогарант) –

В случае приобретения годных остатков транспортных средств у юридических лиц - плательщиков НДС общество не вправе учитывать суммы налога, предъявленные данными страхователями, в стоимости приобретенного имущества и рассчитывать налоговую базу согласно пункту 3 статьи 154 НК РФ, поскольку данное имущество не использовалось в освобождаемой от налогообложения деятельности и заявитель не освобожден от исполнения обязанностей по исчислению и уплате налога в бюджет.

Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319 (с. Першутов А.Г., Антонова М.К., Тютин Д.В., Акватэк) +

Если заявление о зачете суммы налога в счет уплаты предстоящих платежей по налогу или иным налогам (о возврате суммы налога на указанный банковский счет), подлежащей возмещению по решению налогового органа, представлено налогоплательщиком до дня вынесения решения о возмещении суммы налога (полностью или частично), применяются положения пунктов 7 - 11 статьи 176 НК РФ.

Для применения порядка возмещения налога, предусмотренного статьей 176 НК РФ, необходимо наличие у налогового органа на момент принятия решения заявления о зачете (возврате) налога, при этом способ возмещения в этом случае значения не имеет. Анализ приведенных положений законодательства позволяет сделать вывод о том, что предусмотренные статьей 176 НК РФ проценты начисляются не в связи с самим фактом возникновения у налогоплательщика права на возмещение НДС, а в связи с нарушением сроков возмещения.

При этом отсутствие нормативного закрепления порядка начисления процентов при незаконном отказе в возмещении НДС при наличии заявления о зачете налога не может лишать налогоплательщика права на присуждение ему указанных процентов. До установления специального правового регулирования порядка начисления процентов при незаконном отказе в возмещении НДС при наличии заявления о зачете может применяться общий порядок, предусмотренный пунктом 10 статьи 176 НК РФ.

Определение от 5 мая 2022 г. № 303-ЭС22-7186 (с. Завьялова Т.В., Колхоз Ударник) –

Для целей применения пониженной ставки НДС в размере 10% имеет значение не только отнесение реализуемых (ввозимых) товаров к группе товаров, указанных в пункте 2 статьи 164 НК РФ, но также соответствие товаров конкретным кодам по ТН ВЭД и ОКП, установленным Правительством Российской Федерации. Оценив представленные в дело доказательства, суды установили, что вид реализуемой обществом продукции - "молоки рыбы мороженые" включен в ОКПД 2 под кодом 10.20.16.12 Однако указанный код в спорном периоде отсутствовал в перечне товаров, реализация которых облагается НДС по ставке 10%, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 908. При таких обстоятельствах, суды пришли к выводу об отсутствии у общества оснований для применения пониженной ставки по НДС, а потому признали законными ненормативные акты налогового органа.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2022

Налог на прибыль

Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646 (с. Першутов А.Г., РТКомм.Ру) –

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив фактические обстоятельства дела, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 252, подпунктом 8 пункта 1 статьи 265, пунктом 1 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во внимание письма Министерства финансов Российской Федерации от 14.03.2019 N 03-03-06/2/16615, от 14.03.2019 N 03-07-11/16750, суды признали неправомерным списание обществом в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль затрат, понесенных на разработку проектной и конструкторской документации по проекту РСС-ВСД, дальнейшая реализация которого обществом не осуществлялась ввиду нецелесообразности реализации проекта и отсутствия его финансирования. Суды при этом установили, что объект незавершенного строительства, представляющий собой проектную документацию, не ликвидирован обществом и находится у него на хранении, первичные документы, подтверждающие ликвидацию результатов работ, обществом не составлялись. Обществом произведено единовременное списание расходов в связи с ликвидацией объекта незавершенного строительства в отсутствие самого факта такой ликвидации. Кроме того, суды указали, что поскольку в постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2011 N 577 не внесены изменения, а постановление о прекращении Проекта Правительством Российской Федерации не вынесено, отсутствуют правовые основания считать проект РСС-ВСД прекращенным.

Патент

Определение от 16 мая 2022 г. № 308-ЭС22-3943 (с. Тютин Д.В., ИП Устинов Геннадий Егорович) –

Предприниматель не имел права применять патентную систему налогообложения, поскольку осуществляемая им деятельность не соответствует патенту. Предпринимателем получен патент по виду деятельности "Ремонт жилья и других построек", тогда как им выполнялись общестроительные и ремонтные работы в нежилых помещениях.

НДПИ

Определение от 4 мая 2022 г. № 309-ЭС22-5539 (с. Завьялова Т.В., ЖБИ-Сервис) –

Суды пришли к выводу о том, что объектом налогообложения применительно к деятельности общества является щебень, а не горная порода (камень строительный), а потому признали правомерным доначисление обществу спорного налога и отказали в удовлетворении заявленного требования.

Вопросы добросовестности

Определение от 23 мая 2022 г. № 309-ЭС22-6756 (с. Иваненко Ю.Г., ИП Кашин А.Н.) –

Установлено, что деятельность ИП Кашина А.Н. и ООО "ЛесПромЦентр" составляет единый производственный процесс по заготовке и распилу древесины, реализации пиломатериалов. В хозяйственной деятельности указанных лиц использовался производственный комплекс, принадлежащий предпринимателю; работники общества ранее состояли в трудовых отношениях с предпринимателем, впоследствии были трудоустроены в общество при его создании, при этом выполняемые ими трудовые функции, рабочие места, руководство трудовым процессом не изменились; бухгалтерское обслуживание общества и предпринимателя осуществляли одни и те же лица; предприниматель обладал правом подписи на банковских документах общества, единолично распоряжался его денежными средствами; общество финансировало предпринимателя на непрозрачных условиях. Между предпринимателем и обществом были организованы номинальные хозяйственные взаимоотношения. В частности, общество якобы арендовало у предпринимателя производственное оборудование, оказывало ему услуги по заготовке лесоматериалов по договорам подряда, впоследствии приобретало у предпринимателя пиломатериалы. Сделки заключались на условиях, отличающихся от условий совершения аналогичных сделок с независимыми контрагентами. Суды согласились с выводами налогового органа о том, что реализованная схема позволила ИП Кашину А.Н. получить налоговую выгоду за счет применения ООО "ЛесПромЦентр" упрощенной системы налогообложения по формальным основаниям, занижения налогооблагаемой базы общества и предпринимателя на основе взаиморасчетов по фиктивным сделкам, избежать восстановления суммы вычетов по НДС по основным средствам, имущественным правам и нематериальным активам при переходе общества на упрощенную систему налогообложения.

Расчет налоговых обязательств ИП Кашина А.Н. произведен налоговым органом путем слияния его доходов с доходами ООО "ЛесПромЦентр", уменьшенных на величину документально подтвержденных расходов (вычетов), не содержащих противоречивых сведении?, без учета сделок между участниками схемы. Из доходов предпринимателя исключены доходы от взаимоотношений между взаимозависимыми лицами. При определении суммы НДС, подлежащего уплате предпринимателем, не учтен НДС с реализации между участниками схемы. При этом налоговым органом проверено наличие оснований для применения ИП Кашиным А.Н. освобождения от уплаты НДС, право на которое предусмотрено статьей 145 НК РФ.

Определение от 16 мая 2022 г. № 309-ЭС22-7839 (с. Антонова М.К., Технология-Сервис) –

Согласно договорам, заключенным между обществом и заказчиками, в обязанность подрядчика входило проведение работ только силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, с представлением перед началом работ и в составе исполнительной документации всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, а также наличие допусков, лицензий и разрешений. Таких обстоятельств применительно к спорным контрагентам не установлено. Напротив, материалы дела свидетельствуют о выполнении работ собственными силами заявителя, договоры с субподрядчиками носят намеренный фиктивный характер.

Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490 (с. Иваненко Ю.Г., 192 Центральный завод железнодорожной техники) –

Руководствуясь положениями подпункта 6 пункта 1 статьи 23, подпункта 7 пункта 1 статьи 31, пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии предусмотренных ими правовых оснований для осуществления со стороны ИФНС по г. Брянску реконструкции действительной предпринимательской деятельности общества по рассматриваемому эпизоду. Общество не осуществляло содействия инспекции в установлении лица, осуществившего фактическое исполнение по сделке; не раскрыло сведения и доказательства, позволяющие установить объемы приобретенной металлопродукции, адреса отгрузки и поставки, водителей, осуществлявших доставку и иные детали, необходимые для определения действительных потерь казны от выявленного нарушения.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

Другие материалы