В Госдуме предложили выплачивать на подготовку к школе почти 35 000 рублей на ребенка

Рассматривается предложение по установлению ежегодной выплаты на подготовку детей в школу, ПТУ, ВУЗы (Законопроект № 181878-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, Д.В.Кузнецов, А.В.Терентьев, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, Я.В.Лантратова, А.В.Чепа, А.С.Аксененко, Ф.С.Тумусов, И.А.Ананских

Содержание

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям, имеющих детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет) обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для семей, признанных малоимущими, установить такую выплату в размере 34679 рублей. Для семей с детьми от 18 до 23 лет, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования размер выплаты составит 12829 рублей, а для малоимущих семей – 23 206 рублей.

Ежегодная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что для того, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации необходимы дополнительные меры поддержки семей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам семей

Обзор семейного права за июль 2022 - ссылка