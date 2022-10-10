Повышение налоговой нагрузки, льготы для семей и мобилизованных в обзоре за сентябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за сентябрь 2022.
Содержание
- 00:32 — План
- 01:56 — Рост налоговой нагрузки — Законопроект № 201629-8
- 04:28 — Освобождение от НДФЛ семей с детьми при продаже земельного участка и строений на них — Законопроект № 196446-8
- 06:07 — Освобождение от НДС организаций, реализующих золото — Законопроект № 191484-8
- 07:22 — Распространение налоговой тайны на сведения о смерти — Законопроект № 194710-8
- 08:46 — Установление туристического сбора — Законопроект № 202320-8
- 10:33 — Освобождение от налога на имущество мобилизованных — Законопроект № 201761-8
- 12:15 — Методические рекомендации по АУСН — сайт ФНС России
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