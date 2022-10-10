Обзоры для бухгалтера

Повышение налоговой нагрузки, льготы для семей и мобилизованных в обзоре за сентябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за сентябрь 2022.

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Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за сентябрь 2022.

Содержание

  • 00:32 — План
  • 01:56 — Рост налоговой нагрузки — Законопроект № 201629-8
  • 04:28 — Освобождение от НДФЛ семей с детьми при продаже земельного участка и строений на них — Законопроект № 196446-8
  • 06:07 — Освобождение от НДС организаций, реализующих золото — Законопроект № 191484-8
  • 07:22 — Распространение налоговой тайны на сведения о смерти — Законопроект № 194710-8
  • 08:46 — Установление туристического сбора — Законопроект № 202320-8
  • 10:33 — Освобождение от налога на имущество мобилизованных — Законопроект № 201761-8
  • 12:15 — Методические рекомендации по АУСН — сайт ФНС России

Другие материалы

  • Налоговые споры за июль 2022 — ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц Шестой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после шести месяцев (апрель — сентябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц Шестой

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НДФЛ на АУСН: важные нюансы
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