Пенсии

Военные пенсионеры смогут получить суммы невыплаченных пенсий за прошлые периоды без ограничений

Предлагается устранить ограничения по выплатам пенсий за прошлые периоды.

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Предлагается устранить ограничения по выплатам пенсий за прошлые периоды (Законопроект № 212491-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание поправок

Согласно законопроекту сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, сотрудников МВД (ФСИН, Росгвардии и т.д.), и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Конституционный суд признал несоответствующими Конституции номы, которые не допускают выплату лицу, уволенному с военной службы, не полученной им пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена и в последующем прекращена, лишь в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие обращению пенсионера в пенсионный орган за восстановлением выплаты пенсии, притом, что в период, когда она не выплачивалась, право на эту пенсию пенсионер не утрачивал.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по военному праву

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