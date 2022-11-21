Обзор позиций Минфина по налогам за август 2022

Общие вопросы

Письмо от 19 августа 2022 г. № 07-01-10/81260

Поскольку согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта (за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации), разрешение разногласий между работником экономического субъекта и главным бухгалтером (иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета) в отношении указанных требований, предъявляемых последним, осуществляется руководителем экономического субъекта.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 5 августа 2022 г. № 03-07-07/76232

На основании указанного подпункта пункта 3 статьи 149 НК РФ от налога на добавленную стоимость освобождаются услуги, осуществляемые организациями по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами. К таким услугам относятся в том числе оказываемые одним банком другому банку услуги по информационному и технологическому взаимодействию, связанные с загрузкой, обменом и обработкой информации, необходимой для осуществления другим банком операций по приему и переводу денежных средств плательщиков – физических лиц за коммунальные услуги, оказанные поставщиками этим физическим лицам.

Письмо от 9 августа 2022 г. № 03-07-11/77129

Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное подпунктом 29 пункта 3 статьи 149 НК РФ, применяется в отношении коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемых вышеперечисленными организациями (управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги), при условии приобретения этих услуг указанными налогоплательщиками у региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Что касается коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемых организациями – исполнителями данных услуг, не являющимися операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и не перечисленными в подпункте 29 пункта 3 статьи 149 НК РФ, то такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 9 августа 2022 г. № 03-03-06/1/77048

В части налога на добавленную стоимость сообщается, что вопросы формирования в бухгалтерском и налоговом учете по налогу на прибыль организаций первоначальной стоимости имущества, получаемого государственной корпорацией в качестве имущественного взноса Российской Федерации, нормами главы 21 НК РФ не регулируются.

Передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества государственной корпорации, являющейся некоммерческой организацией, на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью, налогом на добавленную стоимость не облагается.

Письмо от 3 августа 2022 г. № 03-07-11/74909

Норма подпункта 5 пункта 2 статьи 146 НК РФ применяется в отношении услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2022

Письмо от 12 августа 2022 г. № 03-07-11/78833

Что касается налога на добавленную стоимость в отношении реализуемого туроператором туристского продукта, в состав которого включены в том числе услуги по предоставлению мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, облагаемые налогом по налоговой ставке 0 процентов, то применение данной налоговой ставки налога на добавленную стоимость при реализации туристского продукта нормами статьи 164 НК РФ не предусмотрено. Поэтому налогообложение налогом на добавленную стоимость при реализации туроператором туристского продукта, в состав которого включены в том числе услуги по предоставлению мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, облагаемые по налоговой ставке налога в размере 0 процентов, производится по налоговой ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 31 августа 2022 г. № 03-07-11/84844

Документом, на основании которого производится вычет налога на добавленную стоимость при приобретении товаров на территории Российской Федерации, является счет-фактура. Принятие к вычету налога на добавленную стоимость на основании иных документов НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 26 августа 2022 г. № 03-07-11/83440

Предоставление электронных кодов пополнения лицевых счетов в приложениях магазина цифровых игр является услугой в электронной форме, оказываемой иностранной организаций российской. Поэтому такая услуга признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации и, соответственно, облагается этим налогом в порядке, предусмотренном статьей 174.2 НК РФ. При этом дальнейшая реализация российской организацией на территории Российской Федерации электронных кодов покупателям также облагается налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке, если российская организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Письмо от 31 августа 2022 г. № 03-07-08/84851

Местом реализации работ по демонтажу, строительству, реконструкции зданий, сооружений и иного недвижимого имущества на территории Донецкой Народной Республики, выполняемых российской организацией по договору с другой российской организацией, территория Российской Федерации не признается, и, соответственно, данные работы не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 171 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), используемых для выполнения работ, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, принимаются к вычету.

Письмо от 31 августа 2022 г. № 03-07-11/84756

Применение порядка определения налоговой базы по НДС, установленного подпунктом 5.1 статьи 154 НК РФ, в отношении прочей техники, в том числе снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов, лодочных моторов и гидроциклов, Кодексом не предусмотрено.

Письмо от 29 августа 2022 г. № 03-07-11/84217

При предоставлении иностранной организацией российской организации права на использование музыкальных произведений для последующего включения их в состав художественного фильма, получившего удостоверение национального фильма, налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается налоговым агентом – российской организацией в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 НК РФ.

Письмо от 10 августа 2022 г. № 03-07-14/77586

Организация общественного питания вправе применить освобождение от НДС при оказании услуг общественного питания вне места изготовления, то есть при доставке блюд по заказам потребителей, осуществляя такую доставку как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, при условии соблюдения требований, установленных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 8 августа 2022 г. № 03-07-11/76595

В связи с этим если соглашение о компенсации, заключенное между заказчиком и собственником сносимого (ликвидируемого) участка инженерных сетей и сооружений, предусматривает выплату суммы компенсации с учетом НДС, соответствующую стоимости работ по сносу (ликвидации) объектов и их созданию, и к такому соглашению заключается дополнительное соглашение, предусматривающее, что указанные суммы компенсации уменьшаются на соответствующий размер суммы НДС, то на основании вышеуказанного пункта 5 статьи 171 НК РФ сумма НДС, исчисленная и уплаченная собственником указанных объектов при получении компенсации, принимается к вычету в случае возврата данным собственником сумм денежных средств, соответствующих сумме ранее уплаченного НДС.

Одновременно отмечаем, что в целях принятия к вычету НДС возможно составить корректировочные счета-фактуры в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 3 статьи 168 и пунктом 10 статьи 172 НК РФ.

Письмо от 10 августа 2022 г. № 03-07-14/77586

Подпункт 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ не ограничивает способы доставки продукции общепита (своими силами или с привлечением сторонней организации) и не ограничивает способы оформления заказа (через агрегаторов, на сайте организации общественного питания или через сети ТКС). Следовательно, порядок применения освобождения от налогообложения НДС услуг общественного питания не зависит от способов доставки продукции, способов оформления заказа и оплаты этой продукции покупателем. Организация общественного питания вправе применить освобождение от НДС при оказании услуг общественного питания вне места изготовления, то есть при доставке блюд по заказам потребителей, осуществляя такую доставку как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, при условии соблюдения требований, установленных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Комментарий к налоговым событиям за октябрь 2022

Акциз

Письмо от 9 августа 2022 г. № 03-13-13/77410

Разделение стали жидкой на разные виды подакцизных товаров производится в том числе исходя из размера доли массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного налогоплательщиком для всей производимой им электростали за налоговый период. Поскольку НК РФ не предусмотрено определение такой доли в разрезе марок стали, по каждой плавке и иных объектов учета, то размер указанной доли должен определяться за налоговый период в целом исходя из всей массы лома черных металлов в общей массе всего сырья, использованного для производства всей электростали.

Если определенная в целом у налогоплательщика доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного им для производства всей электростали, за налоговый период составляет менее 80 процентов, то электросталь будет признаваться подакцизным товаром в соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 181 НК РФ.

Письмо от 16 августа 2022 г. № 03-13-12/79988

Из норм статьи 181 НК РФ следует, что разделение стали жидкой на разные виды подакцизных товаров производится в том числе исходя из размера доли массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного налогоплательщиком для всей производимой им электростали за налоговый период. Поскольку НК РФ не предусмотрено определение такой доли в разрезе марок стали, по каждой плавке и иным объектам учета, то размер указанной доли должен определяться за налоговый период в целом исходя из всей массы лома черных металлов в общей массе всего сырья, использованного для производства всей электростали. Если определенная в целом у налогоплательщика доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного им для производства всей электростали, за налоговый период составляет менее 80 процентов, то электросталь будет признаваться подакцизным товаром в соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 181 НК РФ.

Налог на прибыль

Письмо от 15 августа 2022 г. № 03-03-06/3/79208

Учитывая, что взимаемая с работника плата за предоставление бланков трудовых книжек (вкладышей к ним) в статье 251 НК РФ не поименована, то доходы в виде указанной платы подлежат учету для целей налога на прибыль организаций в общеустановленном порядке. При этом затраты налогоплательщика по приобретению бланков трудовых книжек (вкладышей к ним) также учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, и, следовательно, не возникает налогооблагаемой прибыли при условии равенства указанных доходов и расходов.

Письмо от 3 августа 2022 г. № 03-03-06/1/75199

Если в 2022 году иностранной организацией (иностранным гражданином), уступившей право требования налогоплательщику, прощаются обязательства по оплате уступленного права требования по обязательствам, вытекающим из уступленного договора займа (кредита), заключенного до 1 марта 2022 года, то соответствующие доходы не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 3 августа 2022 г. № 03-03-06/1/74941

Истечение срока на предъявление на принудительное исполнение судебного акта о взыскании задолженности в качестве основания для признания безнадежного долга положениями статьи 266 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 4 августа 2022 г. № 03-03-06/1/75679

Учитывая, что денежные средства, полученные организацией при реализации подарочных сертификатов, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться в будущем, при применении налогоплательщиком метода начисления указанные суммы учитываются в доходах от реализации для целей налогообложения прибыли на дату непосредственной реализации товаров. При списании кредиторской задолженности ранее полученные при реализации подарочных сертификатов авансы подлежат отражению в составе доходов для целей налогообложения прибыли организаций.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

https://youtu.be/ZuLkZjzqVsAПисьмо от 15 августа 2022 г. № 03-03-05/79557

Передача имущества подрядчику в рамках договора подряда для осуществления соответствующих работ, предусмотренных договором, не может рассматриваться для целей налога на прибыль организаций в качестве безвозмездной передачи.

Письмо от 23 августа 2022 г. № 03-03-06/1/82167

В случае если расторжение лицензионного договора документально подтверждено и нет оснований полагать, что в российской юрисдикции такой лицензионный договор с иностранным контрагентом остается в силе, и при этом у лицензиара нет обязанности по возврату ранее полученных сумм, то неучтенные расходы лицензиата по приобретению неисключительной лицензии в случае досрочного прекращения такого лицензионного договора, учитываются в составе расходов для целей налогообложения прибыли единовременно на дату расторжения лицензионного договора при их соответствии требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 24 августа 2022 г. № 03-03-06/1/82480

В случае если полученные ИТ-организацией доходы соответствуют условиям, поименованным в абзацах восьмом и десятом подпункта 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ, то такие доходы не учитываются в общей сумме доходов ИТ-организации в целях применения пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

Письмо от 26 августа 2022 г. № 03-03-06/1/83340

В этой связи подпункт 19.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ применяется только в отношении договоров купли-продажи и, соответственно, не может применяться в отношении договоров возмездного оказания услуг.

Письмо от 5 августа 2022 г. № 03-07-11/75925

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлен статьей 251 НК РФ и является закрытым. При этом если доходы, полученные газораспределительной организацией от оператора газификации в качестве финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации, не поименованы в указанном перечне, то они подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 31 августа 2022 г. № 03-03-06/1/84813

Расходы налогоплательщика по перечислению в бюджет ранее полученных субсидий в связи с нарушением условий их получения не могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку не соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 31 августа 2022 г. № 03-03-06/1/84633

При заключении соглашения о переводе долга с должника на другое лицо новый должник при получении от первоначального должника денежных средств в размере, эквивалентном номиналу переведенного на него долга, не получает экономической выгоды, в связи с чем в соответствии с общим принципом, установленным статьей 41 НК РФ, у него не возникает доход, учитываемый для целей налогообложения.

Краткий обзор налоговых новостей за октябрь 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 4 августа 2022 г. № 03-04-05/75661

В случае если право собственности на объект недвижимого имущества признано непосредственно решением суда, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.

Письмо от 12 августа 2022 г. № 03-04-05/78646

В обращении указано, что организацией заключены договоры с физическими лицами о депозитарном и брокерском обслуживании. При получении организацией купонного дохода клиентов на специальный депозитарный счет по волеизъявлению клиентов осуществляется перевод указанного дохода на брокерский счет организации. При переводе дохода на брокерский счет организация обязана исполнить обязанности налогового агента, предусмотренные статьей 226.1 НК РФ.

Письмо от 4 августа 2022 г. № 03-04-05/75580

При соблюдении условий, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ, налогоплательщик-родитель вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц в сумме его фактических расходов на обучение ребенка по очной форме обучения в иностранной организации при наличии у иностранной организации документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом статус иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, должен подтверждаться соответствующими документами, предусмотренными законодательством этого иностранного государства.

Письмо от 19 августа 2022 г. № 03-04-07/81087, от 17 августа 2022 г. № 03-04-05/80379

Если в результате действий с объектами недвижимого имущества образуются новые объекты недвижимого имущества, а старые объекты прекращают свое существование и прекращаются права на старые объекты, то минимальный предельный срок владения такими новыми объектами исчисляется с даты государственной регистрации на них права собственности.

Письмо от 19 августа 2022 г. № 03-04-06/81342

Уплата работодателем за работника фиксированного авансового платежа с последующим удержанием соответствующей суммы из заработной платы указанного работника не приводит к возникновению у такого работника экономической выгоды и, следовательно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 18 августа 2022 г. № 03-04-06/80844

Доходы физического лица, полученные им от присоединяемой организации, организацией-правопреемником не учитываются при исчислении налога в целях статьи 224 НК РФ.

Учет дохода, полученного налогоплательщиком с начала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты, применяется в целях предоставления стандартного налогового вычета.

Письмо от 18 августа 2022 г. № 03-04-05/80701

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм денежного возмещения, выплачиваемого собственнику жилого помещения в связи с его изъятием для государственных и муниципальных нужд, в статье 217 НК РФ не содержится. В этой связи оснований для освобождения от налогообложения таких выплат не имеется.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80038

В случае если по заключенному лицензионному договору лицензиаром является физическое лицо, налоговым агентом при выплате дохода от использования объектов авторских и смежных прав по указанному договору является пользователь этих прав (лицензиат), который обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.

При выплате лицензиатом дохода от использования объектов авторских и смежных прав по лицензионному договору, получателем выплат по которому (лицензиаром) является юридическое лицо, объекта обложения налогом на доходы физических лиц не возникает.

Письмо от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80160

В статье 219.1 НК РФ не предусмотрено особенностей определения срока нахождения акций в собственности налогоплательщика в случае их консолидации или дробления. Соответственно, срок нахождения акций в собственности налогоплательщика определяется в общеустановленном порядке с момента их приобретения (получения в результате реорганизации организации, консолидации или дробления иных акций). Также сообщаем, что на основании абзаца четвертого пункта 13 статьи 214.1 НК РФ в случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

Письмо от 16 августа 2022 г. № 03-04-05/79898

При выплате дивидендов, выплачиваемых по долям в уставном капитале общества, находящимся в доверительном управлении, налоговым агентом является организация – источник выплаты дохода в виде дивидендов. Организации, выполняя предусмотренные законодательством о налогах и сборах обязанности налоговых агентов, должны предпринимать все возможные усилия по идентификации налогоплательщиков, получающих от них доход, в том числе запрашивать необходимые сведения, в частности, у доверительного управляющего, осуществляющего доверительное управление имуществом в интересах налогоплательщика.

При выплате дивидендов в натуральной форме – векселем датой фактического получения дохода является день его передачи налогоплательщику. При этом передача организацией векселя доверительному управляющему не изменяет указанный порядок.

Письмо от 30 августа 2022 г. № 03-04-06/84465

Специальный брокерский счет является банковским счетом брокера и не соответствует требованиям абзаца четвертого пункта 1 статьи 231 НК РФ. В этой связи налоговый агент не может осуществлять возврат налогоплательщику излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц на специальный брокерский счет.

Дайджест налоговых новостей за октябрь 2022

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 18 августа 2022 г. № 03-11-11/80767

Учредитель организации не вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении выполнения работ данной организации в случае, если указанное лицо состоит с ней (или состояло на протяжении двух последних лет) в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Письмо от 26 августа 2022 г. № 03-11-11/83520

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, оказывающих услуги по поиску и привлечению покупателей, при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.

Письмо от 26 августа 2022 г. № 03-11-11/83514

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона физическое лицо при регистрации в качестве налогоплательщика НПД указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность. При этом Федеральным законом не предусмотрено запрета на осуществление налогоплательщиком НПД деятельности в субъекте Российской Федерации, отличном от субъекта Российской Федерации, указанного при регистрации в качестве налогоплательщика НПД.

Земельный налог

Письмо от 29 августа 2022 г. № 03-05-04-02/83924

Организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», имеют право на освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, образованных в результате их раздела или объединения, при условии подтверждения вхождения таких земельных участков в состав территории инновационного научно-технологического центра.

Страховые взносы

Письмо от 1 августа 2022 г. № 03-15-05/74203

Вознаграждения, производимые физическим лицам организацией-агрегатором, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплаты по гражданско-правовому договору, предметом которого является оказание услуг по снижению потребления электроэнергии на согласованный уровень мощности и сверке данных, и не облагаются страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством согласно положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80038

На основании вышеприведенных положений Кодекса и Федеральных законов N 167-ФЗ и N 326-ФЗ организация по управлению правами на коллективной основе – РАО, а также ООО являются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование с сумм вознаграждений, начисляемых ими в пользу авторов результатов интеллектуальной деятельности (являющихся застрахованными лицами по соответствующим видам обязательного социального страхования) по договорам, заключенным с ГБУК.

Письмо от 24 августа 2022 г. № 03-04-06/82478

Суммы стоимости приобретаемых организацией путевок на санаторно-курортное лечение работников, подарков и билетов на зрелищные мероприятия таким работникам, а также суммы выплачиваемой им премии не поименованы в содержащемся в статье 422 НК РФ перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, данные суммы независимо от источника финансирования облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты, производимые организацией физическим лицам в связи с наличием с ними трудовых отношений.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

УСН

Письмо от 11 августа 2022 г. № 03-11-11/78069

В случае если договор дарения заключен между физическими лицами вне рамок предпринимательской деятельности, на индивидуального предпринимателя, применяющего УСН и получившего в порядке дарения имущество от близкого родственника, порядок учета доходов, предусмотренный главой 26.2 НК РФ, не распространяется.

Письмо от 22 августа 2022 г. № 03-11-06/2/81638

При заключении соглашения об освобождении лицензиата от исполнения обязательства по оплате задолженности, возникшей в рамках лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), сумма данной задолженности у лицензиара не включается в состав доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Патент

Письмо от 11 августа 2022 г. № 03-11-11/78081

Индивидуальные предприниматели вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 56 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ в отношении услуг по содержанию рыбы в прудах, обводненных карьерах, а также на указанных водных объектах.

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Письмо от 10 августа 2022 г. № 03-06-07-01/77426

Отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации определения понятия «основа существования» не может являться препятствием при получении водных биоресурсов в пользование для осуществления «рыболовства в целях удовлетворения личных нужд лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими на территории Приморского края в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования».

Понятие «основа существования» в целях сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов означает, что охота и (или) рыболовство являются единственным видом деятельности физических лиц и (или) организаций, обеспечивающим удовлетворение их материальных, духовных и иных потребностей.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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