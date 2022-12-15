Налоговые итоги за ноябрь 2022

Обзор ключевых событий в налоговой сфере.

1.Налоговые законопроекты в ноябре

В ноябре в качестве центрального можно назвать депутатский Законопроект № 239738-8, направленный на совершенствование института единого налогового счета. Так, предлагается скорректировать терминологию и исключить упоминание излишне взысканных/уплаченных налогов, поскольку это не соответствует концепции единого счета, где используется сальдо (положительное/отрицательное). Законопроект также устраняет давно существовавший пробел по возврату налоговой переплаты умершего налогоплательщика. Предполагается, что положительное сальдо ЕНС будет перечисляться на счет налогоплательщика. Наконец, единый налоговый счет интегрируется с налогом на самозанятых.

Значительное число налоговых законопроектов было подготовлено Правительством РФ. Наибольший интерес вызывает предложение по установлению порядка обмена информацией и документами между налогоплательщиками и налоговыми органами через сайт Госуслуг (Законопроект № 246186-8). В особый упор в обоснование данной инициативы делался на том, что это позволит снизить почтовые расходы на рассылку налоговых уведомлений.

Среди других налоговых инициатив Правительства можно назвать:

Продление нулевого НДС по пригородным перевозкам пассажиров – Законопроект № 232856-8

Освобождение от НДС операций с оборонными программами – Законопроект № 232775-8

Льготы по НДС и налогу на прибыль при реализации федеральных проектов – Законопроект № 227038-8

Налогообложение инвестиционного товарищества – Законопроект № 227067-8

Депутаты выступили со схожими предложениями по снижению НДС. В одном случае предлагалось установить ставку 5% по социально значимым товарам (Законопроект № 237553-8). В другом – установить нулевой НДС по операциям с детскими товарами (Законопроект № 240600-8). Очевидно, что такие инициативы не будет поддержаны большинством Государственной Думы.

Также мало шансов на одобрение Законопроекта № 227777-8, направленного на повышение вычета по НДФЛ при приобретении жилья.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

2.Проценты по излишне взысканному сбору

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП (Постановление Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2022 г. № 47-П), ставшее предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Суд пришел к выводу, что Плательщики утилизационного сбора не должны находиться – без достаточных на то оснований – в заведомо худшем положении по сравнению с налогоплательщиками и плательщиками таможенных платежей. Это, в свою очередь, означает, что на суммы излишне взысканного утилизационного сбора должны начисляться проценты.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2022

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