Практика Верховного Суд по налогам за август, сентябрь, октябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры.

Содержание:

Акты судебной коллегии по экономическим спорам:

– Исключение данных недействительной электронной декларации – Определение от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274

– Обоснованность одновременного привлечения к ответственности по ст. 119 и 122 НК РФ – Определение от 26.08.2022 № 308-ЭС22-1936 ИП

– Повышенный транспортный налога при отсутствии наименования дорогостоящего автомобиля – Определение от 26.08.2022 № 305-ЭС22-8615

– Ставка по товарам для космоса – Определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014

– Принцип соотносимости доходов и расходов – Определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287

– Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – Определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144

Отказные Определения судей Верховного Суда:

– Учет дохода по недействительной сделке – Определение от 19 августа 2022 г. № 301-ЭС22-13839

– Право на вычет по НДС при переводе контрагента на ОСН – Определение от 25 августа 2022 г. № 309-ЭС22-15668

– Налог на прибыль при погашении долга материнской компанией – Определение от 20 сентября 2022 г. № 305-ЭС22-12778

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