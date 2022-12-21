Обзор налоговых новостей

Дайджест по налогам за ноябрь 2022

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.

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Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий. 

Содержание

  • НДС по услугам, связанным с твердыми коммунальными отходами

  • НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в новом году

  • Границы применения налога на самозанятых

  • Повышение вычетов по НДФЛ при приобретении жилья

  • НДФЛ, взносы, УСН по вознаграждению председателю ТСЖ

  • Возврат переплаты по НДФЛ на брокерский счет

  • НДФЛ по зарплате умершего работника

  • Уплата налога на имущество самозанятым

  • УСН и налог на прибыль при изъятии недвижимости

  • Применение налога на самозанятых ювелирами

  • Применение налога на самозанятых страховым агентом

  • Последствия невозможности применения ККТ

  • Налог на прибыль при смерти должника

  • Учет долга по налогу на прибыль при страховании предпринимательского риска

  • Снижение НДС по социально значимым товарам

  • Учет убытков от действий недружественных стран

  • Изменения в Едином налоговом счете

  • Патент по перевозке грузов

  • Вычет по НДФЛ при оплате обучения брата

  • Последствия преобразования иностранного филиала в российское ООО

  • Страховые взносы при начислении бонусных баллов за просмотр профиля

Другие материалы

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