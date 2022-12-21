Дайджест по налогам за ноябрь 2022

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.
Содержание
НДС по услугам, связанным с твердыми коммунальными отходами
НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в новом году
Границы применения налога на самозанятых
Повышение вычетов по НДФЛ при приобретении жилья
НДФЛ, взносы, УСН по вознаграждению председателю ТСЖ
Возврат переплаты по НДФЛ на брокерский счет
НДФЛ по зарплате умершего работника
Уплата налога на имущество самозанятым
УСН и налог на прибыль при изъятии недвижимости
Применение налога на самозанятых ювелирами
Применение налога на самозанятых страховым агентом
Последствия невозможности применения ККТ
Налог на прибыль при смерти должника
Учет долга по налогу на прибыль при страховании предпринимательского риска
Снижение НДС по социально значимым товарам
Учет убытков от действий недружественных стран
Изменения в Едином налоговом счете
Патент по перевозке грузов
Вычет по НДФЛ при оплате обучения брата
Последствия преобразования иностранного филиала в российское ООО
Страховые взносы при начислении бонусных баллов за просмотр профиля
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за август 2022 – ссылка