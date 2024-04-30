Не знаете плана счетов? Вы не бухгалтер!

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 2

Заканчивается апрель, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал в основном облигации, когда размещений был целый вагон и маленькая тележка, во второй половине удалось восстановить баланс. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды.