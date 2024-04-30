Основа основ, начало начал: знание плана счетов и принципа двойной записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта. С этого начинается обучение по специальности в любом профильном учебном заведении, этим ежедневно занимается бухгалтер в рамках своей трудовой деятельности.
Не знаете плана счетов? Вы не бухгалтер!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов. (с) Рене Декарт
Что Вы подразумеваете под знанием плана счетов?
И еще... Вначале могу посоветовать ознакомиться с нечто подобным: https://www.klerk.ru/buh/articles/574372/#comment__1194608
После чего, возможно, сможете привести более весомые аргументы в пользу своего высказывания в заголовке данной темы.