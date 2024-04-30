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Дина1976

Не знаете плана счетов? Вы не бухгалтер!

Основа основ, начало начал: знание плана счетов и принципа двойной записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта. С этого начинается обучение по специальности в любом профильном учебном заведении, этим ежедневно занимается бухгалтер в рамках своей трудовой деятельности.

Комментарии

2
  • VadimBA

    Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов. (с) Рене Декарт

    Что Вы подразумеваете под знанием плана счетов?

    • VadimBA

      И еще... Вначале могу посоветовать ознакомиться с нечто подобным: https://www.klerk.ru/buh/articles/574372/#comment__1194608

      После чего, возможно, сможете привести более весомые аргументы в пользу своего высказывания в заголовке данной темы.

Дина1976

Не знаете плана счетов? Вы не бухгалтер!

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