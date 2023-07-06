Обзор подготовил генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин.
Налоговые новости с Аркадием Брызгалиным (06.07.23)
Аркадий Брызгалин
Аркадий Брызгалин
Основная тема обзора - налог на сверхприбыль. Зачем одноразовый налог записывать в Налоговый кодекс?
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