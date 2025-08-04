Когда название бренда в ссылке — не нарушение

ИП на время передал ООО право пользоваться товарным знаком (названием бренда). Когда время прошло, товарный знак вновь перешёл к ИП. Предприниматель обнаружил, что на сайте ООО в названии некоторых ссылок присутствовало название бренда. ИП посчитал, что ООО неправомерно пользуется названием бренда, и решил взыскать с компании 3,4 млн рублей.



Суды в 3 инстанциях встали на сторону ИП.



Но Верховный суд был другого мнения. Само по себе название бренда в адресной строке нескольких страниц не означает, что оно использовалось для продажи товаров под этим брендом. Эти страницы были в старых новостях, предложений о продажи товаров под чужим брендом там не было.



В итоге Верховный суд встал на сторону ООО и отправил дело на пересмотр.



Вывод: можно оставлять название бренда в ссылках старых страниц, но могут быть проблемы.

Источник

Дело № А45-25305/2023.