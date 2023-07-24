Татуировки, халат, цветные волосы, пирсинг, соцсети: как должен выглядеть врач?

В этом видео ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят о том, как должен выглядеть, говорить и вести себя врач. Так ли необходим халат? А обращение по имени-отчеству? Допустимы ли пирсинг, татуировки, модная одежда — и как к этому относятся коллеги и пациенты?