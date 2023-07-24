Татуировки, халат, цветные волосы, пирсинг, соцсети: как должен выглядеть врач?
В этом видео ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят о том, как должен выглядеть, говорить и вести себя врач. Так ли необходим халат? А обращение по имени-отчеству? Допустимы ли пирсинг, татуировки, модная одежда — и как к этому относятся коллеги и пациенты?
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В свежем эпизоде docmed podcast ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят с педиатрами Павлом Озорных и Александрой Дубининой о том, как все-таки может выглядеть, говорить и вести себя врач.
А вы как думаете, влияет ли внешний вид врача на коммуникацию с пациентами? А с коллегами? Пошли бы к врачу с татуировками?
Комментарии4
Екатерина Катеринина
Считаю, что не важно, врач ты, или учитель, продавец, бухгалтер, т.п. Есть определенные нормы для каждой профессии в одежде, которые стоит соблюдать, да и уважительное обращение никто не отменял. А вот к наличию цветных волос, пирсингу и тату, общество уже давно должно привыкнуть, ничего в этом кошмарного нет.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а кто эти нормы в одежде определил?
Ирина
Не для каждой профессии нужны такие нормы, форму одежды часто диктует рабочая необходимость. А вот количество пирсинга и тату как-то совсем не колышет, особенно, если человек - хороший специалист в своём деле.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мне кажется надо придерживаться в первую очередь здравого смысла))