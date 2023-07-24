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Общество

Татуировки, халат, цветные волосы, пирсинг, соцсети: как должен выглядеть врач?

В этом видео ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят о том, как должен выглядеть, говорить и вести себя врач. Так ли необходим халат? А обращение по имени-отчеству? Допустимы ли пирсинг, татуировки, модная одежда — и как к этому относятся коллеги и пациенты?
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В свежем эпизоде docmed podcast ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят с педиатрами Павлом Озорных и Александрой Дубининой о том, как все-таки может выглядеть, говорить и вести себя врач.

А вы как думаете, влияет ли внешний вид врача на коммуникацию с пациентами? А с коллегами? Пошли бы к врачу с татуировками?

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13 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип katyakaterina
    katyakaterina 18 минут назад

    Екатерина Катеринина

    Считаю, что не важно, врач ты, или учитель, продавец, бухгалтер, т.п. Есть определенные нормы для каждой профессии в одежде, которые стоит соблюдать, да и уважительное обращение никто не отменял. А вот к наличию цветных волос, пирсингу и тату, общество уже давно должно привыкнуть, ничего в этом кошмарного нет.

    • Логотип nlukina
      nlukina 14 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а кто эти нормы в одежде определил?

      • Логотип IriEro
        IriEro 9 минут назад

        Ирина

        Не для каждой профессии нужны такие нормы, форму одежды часто диктует рабочая необходимость. А вот количество пирсинга и тату как-то совсем не колышет, особенно, если человек - хороший специалист в своём деле.

        • Логотип nlukina
          nlukina 6 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          мне кажется надо придерживаться в первую очередь здравого смысла))

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Общество

Татуировки, халат, цветные волосы, пирсинг, соцсети: как должен выглядеть врач?

В этом видео ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят о том, как должен выглядеть, говорить и вести себя врач. Так ли необходим халат? А обращение по имени-отчеству? Допустимы ли пирсинг, татуировки, модная одежда — и как к этому относятся коллеги и пациенты?

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