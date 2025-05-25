Как действовать правильно и законно, если при ревизии ломбарда в кладовой обнаружены изделия (залоги) из недрагоценного металла?

Как действовать правильно и законно, если при ревизии обнаружены изделия НДМ?

В первую очередь, важно правильно оформить инвентаризацию по 231н: проверить корректность оформления приказа о проведении инвентаризации (форма инв-22), опись инв-8, сличительную ведомость инв-19, в которой отразить пропавшие изделия как недостачу, а выявленные изделия НДМ как излишки.

Запросить в письменной форме объяснения о причинах выявленных излишек и недостачи у всех МОЛов.

Составить протокол инвентаризационной комиссии с выводами о причинах (утрата, заценка и т. п.) и утвердить руководителем организации.

В зависимости от выводов комиссии в протоколе, размера недостачи и согласий МОЛов на удержание, готовить обращение в суд о взыскании недостачи либо заявление в полицию, если есть основания полагать умышленные действия МОЛов.