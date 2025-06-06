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Маргарита Харитонова
Общество

Как отдыхаем в День России 2025? 🇷🇺🎉

Россиян ждет короткая рабочая неделя.

Как отдыхаем в День России 2025? 🇷🇺🎉

12 июня (четверг) — День России — официальный выходной! А следом за ним 13 июня (пятница) тоже выходной. Итого 4 дня отдыха подряд: с 12 по 15 июня!

11 июня (среда) — сокращённый день на 1 час. ⏰

Следующий праздничный выходной только в ноябре.

🔗 Основание: Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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