Как отдыхаем в День России 2025? 🇷🇺🎉
Россиян ждет короткая рабочая неделя.
Как отдыхаем в День России 2025? 🇷🇺🎉
12 июня (четверг) — День России — официальный выходной! А следом за ним 13 июня (пятница) тоже выходной. Итого 4 дня отдыха подряд: с 12 по 15 июня!
11 июня (среда) — сокращённый день на 1 час. ⏰
Следующий праздничный выходной только в ноябре.
🔗 Основание: Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335
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