Как отдыхаем в День России 2025? 🇷🇺🎉

12 июня (четверг) — День России — официальный выходной! А следом за ним 13 июня (пятница) тоже выходной. Итого 4 дня отдыха подряд: с 12 по 15 июня!

11 июня (среда) — сокращённый день на 1 час. ⏰

Следующий праздничный выходной только в ноябре.

🔗 Основание: Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335