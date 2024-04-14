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nickalwieser

Кейс Портнягина

Народ в России начинает интересоваться налогами, лишь когда это затрагивает более или менее медийную персону. Учитывая, что “пришли за Портнягиным”, сейчас последует вал журналистских запросов на эту тему.

Но мне хотелось бы обратить внимание вот на что. Портнягину вменяют неуплату налогов за 2018-2020 годы, а мы знаем, что по статье 89 НК РФ налоговая имеет право проверять только 3 года, предшествующие году проверки. То есть, то, что было до 2021 года, её уже не интересует. Более того, часть проверяемого периода находится за пределами срока хранения документов.

Из всего этого напрашивается 2 вывода. Во-первых, дело инициировано правоохранительными органами. Похоже, они решили извести “бизнес-тренеров” как класс. Во-вторых источником информации для доначисления стали банковские выписки.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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