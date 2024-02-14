Надо ли мне уведомлять о КИК, если доля моего участия в компании 20 процентов? У моего супруга тоже 20 процентов в этой компании?

В российских правилах о КИК есть два ключевых понятия: контролируемые иностранные компании и контролирующие лица. Контролирующие лица - это лица, которые контролируют иностранные компании. Такие иностранные компании называются контролируемые иностранные компании.

Контроль лиц над компанией может быть основан:

— На доле участия в капитале.

— На каких-то иных обстоятельствах.

По общему правилу, контролирующим лицом иностранной организации признается человек, доля участия которого в этой организации больше 25 процентов.

Но когда определяется эта доля участия, то надо брать в расчет не только единоличное участие этого человека, но и участие этого человека вместе с супругами и несовершеннолетними детьми.

В нашем вопросе доля совместного участия составляет 40 процентов: 20 процентов у человека и 20 процентов у супруга. 40 процентов - это больше 25 процентов. Значит, что оба супруга:

— Признаются контролирующими лицами.

— Обязаны уведомлять о КИК.

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