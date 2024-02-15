Компания подала уведомления о КИК с опозданием, но смогла снизить штраф в 8 раз. Судебная практика

Компания уведомила о КИК по четырем компаниям на день позже и налоговая оштрафовала ее на 2 млн рублей. В итоге компания смогла снизить штраф в 8 раз.

Несмотря на то, что это дело касается юридического лица, это в полной мере относится и к обычным людям тоже.

Уведомление о КИК за 2022 год компания должна была подать до 20 марта 2023 года, но компания сделала это 21 марта 2023 года. Штраф за такое 500 тысяч рублей за каждую компанию.

Компания подала жалобу в Управление ФНС России по Москве и смогла снизить штраф в 8 раз. Компания заявила такие смягчающие обстоятельства:

Несоразмерность деяния тяжести наказания.

Незначительный пропуск срока подачи уведомления.

Статус налогоплательщика как микропредприятия.

Если есть хотя бы одно смягчающее ответственность обстоятельство, штраф снижается не меньше, чем в 2 раза.

Компании показалось этого мало и она пошла в суд. В суде компания тоже заявила смягчающие обстоятельства, но это не помогло. Вот какие обстоятельства не устроили суд:

Совершение правонарушения впервые.

Самостоятельное выявление ошибки.

Представление уведомления до момента обнаружения правонарушения налоговым органом.

Отсутствие в уведомлении недостоверных сведений.

Освобождение прибыли КИК от налогообложения.

Отсутствие наступления неблагоприятных налоговых последствий для бюджетной системы от пропуска срока подачи уведомления.

У нас есть шаблон письменных возражений по акту. Этот документ поможет снизить штрафы в несколько раз, если вы не декларировали свой КИК и вас разоблачили.

Подписывайтесь на мой блог на Клерке и мой ТГ-канал! Пишите комментарии и ставьте лайки!