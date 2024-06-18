Финансовая безопасность: почему важна и как усилить?

Но подготовиться к ним можно — обезопасить себя финансово, т.е. создать условия, при которых потенциальные удары по кошельку не вызывают страха.
Как это сделать? Ловите 3 ключевых совета:
Создавайте несколько источников дохода —в идеале у вас должно быть несколько источников как пассивного, так и активного дохода.
Диверсифицируйте финансовые вложения, чтобы обезопасите себя от не зависящих от вас обстоятельств и колебаний рынка.
Внедряйте безопасные решения по снижению налогов — особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей, директоров и собственников компаний
Ну и напоследок, помните — самая лучшая подушка — финансовая)))
А что бы вы добавили к списку? Делитесь в комментариях
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