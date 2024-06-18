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Айрат Хаматов
Личные финансы

Финансовая безопасность: почему важна и как усилить?

Сколько раз вы оказывались в ситуациях с финансовыми вызовами? Чаще всего, такие события в жизни внезапны и стихийны.

Но подготовиться к ним можно — обезопасить себя финансово, т.е. создать условия, при которых потенциальные удары по кошельку не вызывают страха.

Как это сделать? Ловите 3 ключевых совета:

  1. Создавайте несколько источников дохода —в идеале у вас должно быть несколько источников как пассивного, так и активного дохода.

  2. Диверсифицируйте финансовые вложения, чтобы обезопасите себя от не зависящих от вас обстоятельств и колебаний рынка.

  3. Внедряйте безопасные решения по снижению налогов — особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей, директоров и собственников компаний

Ну и напоследок, помните — самая лучшая подушка — финансовая)))

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру