Добрый день. У сотрудника займ и ежемесячно возникает материальная выгода от экономии на процентах с которой я удерживаю и уплачиваю НДФЛ. В октябре сотрудник уходит в отпуск на 28 дней, получает все выплаты за октябрь, аванса за ноябрь у сотрудника не будет, будет только з/п за ноябрь, которую я выплачу в начале декабря. Вопрос, если повысится ставка ЦБ, то изменится НДФЛ на мат. выгоду, могу ли я доудержать разницу по НДФЛ в следующую выплату? Не будет ли это нарушением перед налоговой ведь пройдет месяц?
Как доудержать НДФЛ если удержать не с чего?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Здравствуйте!
Вы можете задать вопрос нашим экспертам в сервисе Консультации. Наши эксперты подготовят максимально быстро ответ. В среднем — за 3 часа, но часто эксперты отвечают быстрее. Ознакомиться с тарифами и выбрать удобный для вас можно тут.
Или вы можете подключить опцию «Просмотр консультаций» и поискать ответ среди 20 тысяч уже готовых консультаций.
Также вы можете посмотреть бесплатно обсуждения на нашем форуме. Возможно, что уже писали про подобную проблему.