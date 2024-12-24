С 16 декабря ВТБ планирует снизить комиссию на переводы в Китай для малого и среднего бизнеса до 2,45% (ранее 4%), что кажется хорошей новостью. Вместе с тем, растет число китайских банков, прекращающих работу с ВТБ Шанхай из-за давления санкций, что ставит под сомнение эффективность данного решения.
С 16 декабря ВТБ планирует снизить комиссию на переводы в Китай
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Что будем делать?