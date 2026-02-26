Изменения по статформе № 1-предприятие

Эта форма — одна из форм федерального статистического наблюдения, сведения из которой влияют на определение основного вида экономической деятельности, а значит, и на тариф взносов на травматизм.

Что нового?

1️⃣Сроки сдачи. Раньше отчетный период длился с 1 марта до 15 апреля. Теперь срок сократили по 1 апреля.

2️⃣ Четкие правила для малого бизнеса (МСП). Малый бизнес традиционно освобожден от этой формы, но как всегда есть «но»😅

Чтобы не сдавать отчет за 2025 год, ваша организация должна была состоять в реестре МСП по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Если вы попали в реестр в течение 2025 года — скорее всего, отчитаться все равно придется🤷🏻‍♀️

📌Как проверить, должны ли вы сдавать этот отчет?

Чтобы проверить все статистические формы, которые должна подать компания, нужно ввести ИНН, ОКПО или ОГРН/ОГРНИП на ➡️сайте (https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info). Не забывайте про статистику)