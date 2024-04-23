Публикация в блоге: маркировать или не надо?

Тогда получается так: если вы пишете в блоге про парикмахерский сервис, делаете обзор продуктов для укладки волос, не выделяете один из продуктов, не призываете купить какой-то из них, а другой выбросить, не даете промокоды, кодовые слова для скидки и не делаете ссылку на магазин, где всё это можно купить, то такую публикацию вы не маркируете. Стоит только не соблюсти один из перечисленных выше критериев, так сразу вы становитесь
жертвой клиентом ОРД.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь
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