Публикация в блоге: маркировать или не надо?

Если в блоге конкретной тематики вы делаете обзор одного или нескольких товаров, и этот обзор подходит под тематику блога, обзор сделан в обычном, едином стиле, нет призыва к покупке или промокодов со ссылками на магазин, где это всё можно купить, то это НЕреклама.

Тогда получается так: если вы пишете в блоге про парикмахерский сервис, делаете обзор продуктов для укладки волос, не выделяете один из продуктов, не призываете купить какой-то из них, а другой выбросить, не даете промокоды, кодовые слова для скидки и не делаете ссылку на магазин, где всё это можно купить, то такую публикацию вы не маркируете. Стоит только не соблюсти один из перечисленных выше критериев, так сразу вы становитесь жертвой клиентом ОРД.

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