Интересная позиция ФНС: излишне выплаченные дивиденды не переквалифицируются

Такую ситуацию описывает фискальное ведомство в своих письмах:
Компания может выплачивать дивиденды по итогам своей деятельности за год, квартал, полугодие, 9 месяцев. Указание на порядок определения прибыли как источника выплаты дивидендов определяется уставом компании.
Изменить экономическую квалификацию (что, кстати, любит делать ФНС при проверках) действующее законодательство не дает, ибо нет там таких положений.
🎄 Для любителей почитать первоисточник: Письма ФНС от 19.10.2020 за №СД-4-3/17130@ и от 15.10.2020 за № 03-03-10/90152.
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