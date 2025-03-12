Каждая вторая компания МСП хочет отказаться от инвестиций в 2025 году

В 2025 году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие. Об этом говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI и по результатам которого меньше половины компаний (49%) готовы инвестировать.

Для сравнения: удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности, при котором порядка 65–70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя.

По данным исследования, в первую очередь на объеме инвестиций сказывается ключевая ставка.

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Просто настроение так себе.