Отдохнули за всех на праздниках? Теперь за работу! Первые шаги бухгалтера после 10-дневного отдыха

В первый рабочий день после праздников, особенно если бухгалтер работает один, важно правильно организовать свою работу. Мои рекомендации таковы:

Почитать Клерк.ру. Что нового? Начать с проверки банковских и кассовых счетов. Необходимо убедиться, что остатки совпадают с выписками и расходы правильно распределены по статьям. Это касается счетов 50, 51, 52, 55 и 71, чтобы контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Проверить документы по реализации. Ошибки могут возникнуть в номенклатурных группах, поэтому важно проверить счет 90.01 и сверить зачет авансов по договорам с заказчиками на счете 62, используя отчет «Анализ субконто». Убедиться, что выставлены все счета-фактуры на авансы, сверив счет 62.02 с счетом 76 АВ, и проверить соответствие НДС на 62.02 и дебета на счете 76.АВ.

А как вы начинаете работу после праздников?