Тренд ФНС на неопределенность норм НК получил дальнейшее развитие

Уже не в первый раз ФНС планирует изменить налоговую практику, при этом не внося никаких изменений в НК РФ.

Уже не в первый раз ФНС планирует изменить налоговую практику, при этом не внося никаких изменений в НК РФ. Здесь можно вспомнить знаменитые слова Егорова о том, что можно работать без конкретной нормы, а по неким правилам. Вначале это касалось только налоговых разрывов, потом перекочевало в вопрос о том, что считать недвижимостью в целях НК РФ, а теперь добрались до дробления, при этом в самой худшей редакции, где взаимозависимость = дробление, и ничего уже доказывать не надо.

Учитывая, как суды прислушиваются к мнению ФНС, ждать осталось недолго, когда взаимозависимость будет вне закона.