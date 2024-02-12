Банковские комиссии для физлиц и ИП

🔥Как остудить пыл разгоряченных коллег? Или начальника.

Есть масса причин для неадекватного поведения коллег в ваш адрес. Високосный год. Ретроградный меркурий, будь он неладен. В подобных ситуация есть два варианта развития событий. Вы начинаете эмоционально отвечать. Искра, буря, деструктив. Есть второй вариант. Конструктивный. Как же погасить разгорающееся из искры негативное пламя? Давайте узнаем.