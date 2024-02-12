Банковские комиссии для физлиц и ИП

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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
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Комментарии6
А как вы хотели? Банкам денежки нужны, сейчас так особенно. Когда они зарабатывать только внутри страны теперь могут.
Не знаю, я последние 2 года и ИП, и как физ.лицо обслуживаюсь в Хайс банке, тут нет такого. Что в тарифах прописано, то есть, но не больше того.
А тарифы не дерут? Сколько выходит за два - по ИП и по счету ФЛ?
Не сказал бы. Во-первых тут один тариф на оба счета. У меня средняя стоимость, 1990 в месяц. Но это потому что мне лимиты нужны высокие: переводы в месяц до 600 тысяч (это другим физикам со счета ИП и себе, а мне надо доход на жизнь выводить). Но есть плюс, что по карте физлица в Хайсе еще кэшбек 2% идет на все и можно до 15тыс получить обратно. Я много трачу, так что в месяц хорошая сумма набегает.
Достаточно выгодно)) Я думаю буду банк менять. Надоело этим хапугам платить.
Потому что никуда не денетесь