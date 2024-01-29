Где обслуживаться как ИП?

Где получить справку о составе семьи и кому ее выдают

В некоторых регионах до сих пор могут запрашивать справку о составе семьи при оформлении льгот и выплат. Однако документ, который свидетельствует о родственных связях, отменили несколько лет назад. Рассказываем, что сейчас подразумевают под справкой о составе семьи, какие документы могут ее заменить и где ее можно оформить.