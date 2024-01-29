Где обслуживаться как ИП?

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Комментарии6
А чем текущий банк не нравится?
Я могу посоветовать Хайс. Из тех, что я пробовал, пока больше всего нравится
Мне в текущем банке не нравится, что неудобное приложение, плюс у меня там только счет ИП, а счет физлица в другом, и не всегда удобно себе доход вывести. Хотелось бы чтобы все быстро и комфортно. О Хайсе не знаю, надо будет глянуть. Есть какие-то минусы?
Да, к Хайсу, в целом, нет претензий. Вывод дохода, кстати, моментальный себе же: к счету ИП бесплатно открывают карту физика для этих целей. Мне она даже больше других нравится, так как по ней можно до 15тыс кешбеком получить. Ну и вообще все быстро и удобно, даже к поддержке никаких претензий. Отвечают моментально, все по делу, без воды.
Еще в Хайсе ключевая фишка в том, что сможете в одном приложении счет ИП и физлица видеть
Окей, спасибо!! присмотрюсь обязательно к банку)
Сбер, Тинькофф, Альфа )