ФНС изменила сроки публикации о задолженностях в открытом доступе

По новым правилам данные будут храниться не менее месяца, следующего за днем их размещения на сайте службы (приказ ФНС от 18 марта 2024 г. № ЕД-7-14/212@).

Речь идет о сведениях о суммах задолженности организаций, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, за исключением данных, составляющих государственную тайну (п. 1.1 ст. 102 НК).

В настоящее время вышеуказанная информация хранится в виде открытых данных на официальном сайте налоговой службы не менее года (приказ ФНС от 29 декабря 2016 г. № ММВ-7-14/729@). Новый порядок начнет действовать с 19 мая 2024 года.