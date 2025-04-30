Минздрав РФ обновил список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические заболевания

Недавно Минздрав издал приказ от 21.03.2025 № 141н, которым в перечень профессиональных заболеваний добавлен рак.

В перечень профзаболеваний включено более 40 факторов, которые могут вызвать злокачественные новообразования. Это, в частности, воздействие инсоляции при работе на открытом воздухе (вызывает базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому), ручная электродуговая и газовая сварка и резка металлов, а также отработавшие газы дизельных двигателей (ведут к раку легких).

Предполагается, что обновленный список будет действовать с 1 сентября 2025 г. и ‎до 1 сентября 2031 г.

Напомним, что профессиональное заболевание — это хроническое или острое заболевание сотрудника, которое возникло из-за влияния вредного производственного фактора и привело к утрате трудоспособности. В таких случаях работодатели обязаны выплачивать страховые взносы в Соцфонд по ставке от 0,2 до 8,5 % выплат сотрудникам.