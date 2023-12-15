Дробление бизнеса по-новому. Часть 1. Есть ли глобальные изменения?

Одно из важнейших нововведений касается изменений в НК РФ, особенно в части правил установления схем "дробления бизнеса". В сегодняшней публикации мы расскажем, будут ли налоговые органы использовать какие-либо новые подходы для вменения налогоплательщикам этой схемы

Понятие "дробления". Важно отметить, что в России впервые законодательно закрепляется понятие "дробления бизнеса". Ранее определение и признаки схемы дробления содержались лишь в письмах ФНС (например, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ и от 16.07. 2024 № БВ-4-7/8051@) и в судебных актах, включая Конституционный суд (особое мнение судьи Арановского к определению № 1440 от 4 июля 2017 года) и Верховный суд. Теперь, с вступлением в силу новых норм, именно определение "дробления", закрепленное в НК РФ, будет иметь высшую юридическую силу

Признаки "нового" дробления. Новая норма НК РФ выделяет несколько существенных признаков, которые требуют особого внимания:

Разделение единой предпринимательской деятельности. Это ключевой момент, который налоговые органы будут доказывать в случае проверки на наличие схемы "дробления". Здесь будут играть роль такие факторы, как подконтрольность участников схемы, отсутствие у них возможности вести деятельность самостоятельно, наличие общих сотрудников, IP-адресов, помещений и других ресурсов. По сути, этот признак мало чем отличается от тех, которые уже описывались в письмах ФНС, где речь шла о прикрытии фактической деятельности единого субъекта

Формальная самостоятельность участников схемы. Здесь налоговые органы будут особенно тщательно проверять факты контролирования "центром" схемы деятельности других участников: наличие или отсутствие общего управленческого персонала, лица, распоряжающиеся финансами участников схемы, "центр" как единственный или основной заказчик услуг, наличие ресурсов для начала самостоятельного бизнеса и так далее. Опять же, здесь нет ничего нового, поскольку и раньше ФНС указывала нижестоящим инспекциям на необходимость выявления обстоятельств, подтверждающих фиктивную самостоятельность участников схемы

Исключительная или преимущественная направленность на налоговую экономию. Этот признак связан с целью организатора схемы и необходим налоговым органам для того, чтобы доказать "наличие умысла" и начислить штраф в размере 40%. Доказать обратное можно, представив доказательства наличия экономических причин (деловой цели) для организации бизнеса. Однако здесь есть важный нюанс: если с исключительной направленностью всё более-менее ясно (доказательства наличия деловой цели должны подтвердить отсутствие умысла), то с преимущественной направленностью ситуация более сложная. Существует риск, что налоговые органы будут толковать это понятие в свою пользу, игнорируя доказательства деловой цели и утверждая, что умысел на нанесение ущерба бюджету присутствовал и превалировал. Возможным контраргументом может стать расчёт, показывающий, что потенциальная прибыль от новой схемы ведения бизнеса превышает налоговую экономию

Участники схемы "дробления" – "спецрежимники". Новый закон исходит из того, что дробление бизнеса возможно только в случае, если участники схемы применяют специальные налоговые режимы. При этом, закон игнорирует, например, иные формы организаций. В контексте "амнистии дробления" это может закрыть доступ к ней для некоторых предпринимателей

На данный момент невозможно дать однозначную оценку актуальности признаков "дробления", которые указаны в письмах ФНС и судебных актах, но отсутствуют в новом законе, до появления соответствующих разъяснений от налоговых органов

Вывод. Итак, впервые законодательно установленные признаки схемы "дробления" бизнеса оказались на проверку не такими уж и новыми. Однако, среди нововведений есть то, что до этого не встречалось - "амнистия дробления бизнеса". О ней мы поговорим в следующей части.



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