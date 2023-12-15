Продолжаем серию статей по налоговой реформе: сегодня говорим о НДФЛ!

В рамках масштабной налоговой реформы, пришло время рассмотреть изменения в области налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Новые ставки НДФЛ и пороговые значения

С 1 января 2025 г. будет внедрена новая прогрессивная шкала НДФЛ для следующих доходов налогоплательщиков-резидентов (п. 2.1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ):

зарплата и другие доходы, формирующие основную налоговую базу;

выигрыши в азартных играх и лотереях;

доходы от инвестиционного товарищества;

доходы в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК)

Ставки НДФЛ будут применяться в зависимости от совокупности налоговых баз:

13% — если сумма налоговой базы до 2 400 000 рублей;

15% — если сумма налоговой базы свыше 2 400 000 рублей и до 5 000 000 рублей;

18% — если сумма налоговой базы свыше 5 000 000 рублей и до 20 000 000 рублей;

20% — если сумма налоговой базы свыше 20 000 000 рублей и до 50 000 000 рублей;

22% — если сумма налоговой базы свыше 50 000 000 рублей

Важно отметить, что ставки применяются только к соответствующим диапазонам доходов, а не ко всей сумме дохода. Доходы налоговых нерезидентов от трудовой деятельности облагаются по той же прогрессивной шкале (п. 3.1 ст. 224 НК РФ).

Расчет НДФЛ при нескольких налоговых агентах

Если у сотрудника несколько налоговых агентов, каждый из них рассчитывает НДФЛ по своим доходам. Налоговая инспекция суммирует все доходы и пересчитывает налог по итогам года. Доплату необходимо произвести по уведомлению из ИФНС не позднее 1 декабря следующего года.

Налогообложение определенных видов доходов

Для некоторых видов доходов установлены дифференцированные ставки НДФЛ:

13% в пределах 2,4 млн руб. и 15% от суммы, превышающей 2,4 млн руб. (п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК РФ). Вот некоторые из них:

Доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и по доходам в виде его стоимости, полученного в дар.

Страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению.

Доходы от долевого участия, включая дивиденды.

Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами.

Доходы по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Доходы от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций.

Доходы по операциям РЕПО и займа ценными бумагами.

Проценты по вкладам в российских банках.

Переплата НДФЛ за 2025 год по сравнению с 2024

Давайте посмотрим на примере. Конечно, перерасчёт НДФЛ с зарплаты рядового менеджера малоинтересен. А вот пересчитать доходы Леонида Михельсона, акционера "Новатэка" и "Сибур холдинг", который по версии Forbes возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков НДФЛ за 2023, вызывает интерес. Его налоговый платёж составил не менее 10,979 миллиардов рублей. После таких цифр даже калькулятор мог бы потерять сознание! Конечно, эта сумма НДФЛ не вся из его зарплаты. Давайте посчитаем, на сколько могут вырасти его налоговые выплаты из зарплаты за 2025 по сравнению с 2024 годом при неизменном ее уровне и увеличении порогов прогрессивного налогообложения, если предположить, что она у него составляет 0,1% от общего дохода или 73,194 млн руб. Получим расчет:

НДФЛ из ЗП за 2023 год – 10,879 млн руб.

НДФЛ из ЗП за 2024 год – 10,879 млн руб.

А вот НДФЛ за 2025 год:

2,4 млн * 13% = 0,31 млн руб.

2,6 млн * 15% = 0,39 млн руб.

15 млн * 18% = 2,7 млн руб.

30 млн * 20% = 6 млн руб.

(73,194 млн – 50 млн) * 22% = 5,1 млн руб.

Итоговый НДФЛ за 2025 год составит 14,5 млн руб., что на 3,62 млн руб. больше по сравнению с 2024 годом.

Таким образом на практике изменения приведут к заметному увеличению налоговых обязательств для крупных доходов. И хотя налоговая реформа обещает более справедливое распределение налогового бремени, она также подчеркивает важность внимательного подхода к налоговому планированию. Так что будьте готовы: новые ставки потребуют новых стратегий управления налогами!



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