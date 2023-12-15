Когда не все средства хороши

Уважаемые подписчики, наверняка многим из вас приходилось посещать налоговые комиссии и слышать термин «прямой разрыв». Это выражение означает, что ваш контрагент не отразил сделку в своей налоговой отчетности, подал нулевую декларацию по НДС, либо его декларация была аннулирована. В такой ситуации естественным желанием является исправить положение.

Однако, если проверка еще не началась, взаимодействие с налоговой инспекцией может оказаться бессмысленным – инспекция ожидает лишь исключения вычетов по этому контрагенту. Остается один вариант – воздействовать на нерадивого поставщика. Именно так поступило ООО "Строй Град", подав в суд иск против ООО "Газэнергосистемы" с требованием подать уточненную декларацию по НДС. Такой нетривиальный спор рассматривался в рамках дела № А38-2329/2023.

Фактические обстоятельства дела

ООО "Строй Град" оплатило поставку товаров от ООО "Газэнергосистемы", но ООО "Газэнергосистемы" не отразило эту операцию в своей НДС-отчетности.

Аргументы истца:

Положения статьи 81 НК РФ позволяют обратиться с иском о понуждении к исполнению ответчика публичной обязанности по подаче в налоговый орган уточненной налоговой декларации; Наличие расхождений в сведениях, содержащихся в декларациях ООО «Строй Град» и ООО «Газэнергосистемы» подтверждено налоговым органом (привлечено к участию в деле в качестве третьего лица); Ответчик сам исключил сведения о сделке из отчетности. Это может повлечь для истца ущерб в виде возможного отказа в праве на получение налогового вычета по НДС, а также деловой репутации в будущем.

Аргументы ответчика

Договор поставки руководителем Общества не подписывался, в наличии не имеется, сделку по такому договору считает фиктивной, материалы по представленным в дело товарным накладным Общество не отгружало, оплата по договору уступки прав требования от 18.06.2021 не производилась; Камеральная проверка налоговой декларации ООО «Строй Град» по НДС за период, в котором были заявлены вычеты по ООО «Газэнергосистемы" налоговым органом проведена, и нарушений не установлено; НК РФ не ставит право налогоплательщика на получение соответствующего вычета в зависимости от исполнения своих обязательств его контрагентами при наличии доказательств исполнения требований законодательства самим налогоплательщиком и отсутствием в его действиях признаков недобросовестности; Требование истца основано на предположениях о возможном причинении убытков и ущербе деловой репутации в будущем.

Решение судов

Суды всех инстанций поддержали позицию ответчика. Они отметили, что не было установлено обстоятельств, указывающих на невозможность получения налогового вычета. Более того, успешное прохождение камеральной проверки подтверждает отсутствие налоговых претензий (доказательств риска назначения выездной проверки приведено не было).

Вывод

Хотя причины, по которым ответчик исключил сделку из отчетности и избрал линию защиты, основанную на фиктивности сделки, остаются неизвестными, важно подчеркнуть следующее: гражданско-правовые инструменты не могут быть использованы для принуждения другого лица к действиям в области налогового права. Этот принцип защищает поставщиков от необоснованных претензий покупателей(хотя, судя по материалам нашего дела, представители ответчика не особо то и ходили по судам). Также хотим обратить внимание на то, что действия истца (ООО "Строй Град") никак не помогли бы разобраться с "прямым разрывом", т.к. вывод о нереальности сделки налоговые органы делают на основании совокупности признаков, в том числе и при отражении операции в налоговом учете поставщика. Поэтому, при возникновении "прямого разрыва" лучше сосредоточиться на доказательствах реальности взаимоотношений с контрагентом, и не стоит распыляться на неоднозначные действия.

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