Сага о проверке. Управляющий ИП. Часть 4

Для тех, кто пропустил начало, ссылки на предыдущие части: первая, вторая, третья. У меня для вас еще два «кстати». Кстати, № 1. Намечается какая-то «движуха» по жалобе на решение о привлечении по одной из фирм. Пришел вызов в долговой центр – специализированную ИФНС по поводу «долга, образовавшегося по итогам контрольных мероприятий». При звонке инспектор сообщил, что долга, конечно, нет, но «хотят поговорить». Ну что ж, поговорим. Даже интересно.

Кстати № 2. Я внимательно слежу за итогами голосования и следующая публикация будет посвящена разбору отчета Управляющего и интерпретации его в акте инспектором. А пока могу сказать, что при голосовании по итогам прошлой публикации вы ошиблись. Инспектор вызвала всех сотрудников на допрос. Снова. Причем использовала хитрый ход. Вы же понимаете, что она одновременно проверяла и РСВ и 6-НДФЛ. А формально это две разных камеральных проверки. Так, что второй раз вызов был по другой КНП. Сотрудники оценили ноу-хау как хау-ноу (каламбуры за 300) и заявили, что «мы к этой чудачке не пойдем. Работать надо».

Но требования она тоже не забыла. Мы получили три требования «вне рамок проверок» о предоставлении документов (инспектор снова забыла, что проводит проверку). Требование о представлении пояснений (3 штуки) суть которых сводилась к «дайте документы, а лучше деньги потому что трудовые отношения». Все вызовы и даты исполнения требований были уже за пределами сроков проведения камеральных проверок, но кого это интересует, да?

Кстати, я решил заскринить парочку шедевров. Вне рамок № 1. Вне рамок № 2. Вне рамок № 3. Пояснения – КУДиР.

В какой-то момент «запас терпения иссяк, устал мириться я со злом…», поэтому в предложении из 4 слов, которым я давал команду начинать жаловаться на действия инспектора, использовано аж два нецензурных слова: «закидайте (неценз.) ее жалобами. Надоела (неценз.)». Нужно понимать мое возмущение. Большая часть этих требований, на мой взгляд, не только не соответствовала нормативным актам и письмам ФНС, но и не имела никакого разумного объяснения, кроме как «я вас задолбаю». Но в эту веселую игру можно играть вдвоем.

Для того чтобы жалобы не объединили и они рассматривались отдельными мероприятиями как для инспектора в частности, так и для налоговой в целом, был сформирован график подачи жалоб: по одной каждую неделю. При начале «жалобной» кампании ставилось несколько целей. Все они у меня не убрались (вычеркнул), но вот две.

1. «Достать» инспектора в ответ на ее действия по отношению к нам. Мы тратим бессмысленно время, ну и пусть она тратит свое время на отписки.

2. «Потренироваться на кошечках».

Дело в том, что экспериментировать с жалобами и некоторыми другими элементами «жесткача» (пока рассказать не могу, потом - да), в делах наших клиентов мы не можем. С моей точки зрения это неправильно. Клиентам мы предлагаем максимально безопасные варианты и если жалуемся, то стараемся это делать точечно. А на себе можно и поэкспериментировать.

Итоговое подведение достигнутых целей я буду делать в последней публикации, но что касается озвученных, у меня нет подтверждения, что мы их достигли. Задолбали ли мы инспектора? Наверное, да. Штрафов не получили, но не факт, что они были бы без жалоб. Что касается показать про беззаконие? А кого это вообще интересует? В любом случае, инспекция в ответ на жалобы заняла очень интересную позицию.

Она начала аннулировать требования, например, в мае налоговая решила, что январский запрос больше исполнять не нужно. Без объяснения причин. Вот пример. А Управление в ответе на жалобы сообщало, что нет оснований для их удовлетворения. Вот один из ответов. Ловкость рук и никакой ответственности. Кстати, это продолжалось недолго, но об этом я расскажу в других публикациях.

А пока у меня к вам вопрос: могут налоговые консультанты «жестить» при ведении дел своих клиентов или это недопустимо?

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.