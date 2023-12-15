Вредные советы при вызове на комиссию в налоговую службу

Не анализируйте вызов

Получили уведомление о вызове в налоговую? Смело проигнорируйте все детали. Ведь зачем вам знать, в рамках какого мероприятия вас вызывают, кто именно вызывает и по каким вопросам? Просто приходите на встречу, словно это поход в магазин за хлебом. Ведь правда же, что лишняя информация только засоряет мозг. Меньше знаешь - крепче спишь! Да и вообще, зачем напрягаться? Все само собой решится!

Никогда не ходите в налоговую

Зачем утруждать себя походом на встречу в налоговую? Комиссии ведь официально не обязательные, а штраф “копеечный”. Пусть налоговая думает, что вы скрываетесь и боитесь. Это точно создаёт положительный имидж вашей компании. Ведь страх и бегство всегда ассоциируются с честностью и прозрачностью. Да и зачем вам знать то, что знают налоговики? Многие знания – многие печали! От большого количества информации и с ума сойти можно. Пусть потом все будет неприятной неожиданностью.

Один раз сходили в налоговую и получили стресс? Ну и правильно, больше не ходите туда никогда. Ведь чем меньше вы взаимодействуете с налоговой, тем меньше у них шансов что-то на вас накопать. Пусть они там сами во всем разбираются, а вы займитесь чем-то более приятным. Ведь вы всегда можете надеяться, что все само собой рассосется. А если нет – ну что ж, хотя бы нервы сбережете.

Совершайте ошибки на комиссии

Вас вызвали на комиссию? Отлично! Это ваш шанс блеснуть своей неподготовленностью. Старайтесь давать развернутые комментарии, обещания, и не задавайте никаких вопросов. Расскажите обо всем в мельчайших подробностях, даже если это только навредит вам. Не проверяйте документы, не уточняйте детали. Ведь чем больше несуразицы вы наговорите, тем лучше. Это создаст у налоговой инспекции иллюзию, что вы полностью контролируете ситуацию. А если еще и добавите пару нелепых обещаний, они точно подумают, что у вас все под контролем. А вы тем временем можете наслаждаться хаосом, который сами же и создали.

Не оценивайте реальность ситуации

Пусть ваши эмоции ведут вас. Получили вызов на комиссию? Немедленно паникуйте и бегите за консультацией к каждому встречному. Или наоборот, успокойтесь и не делайте ничего, даже если ситуация требует действий. Живите в своей параллельной вселенной, где все всегда заканчивается хорошо. Ведь реальность так скучна. Почему бы не создать свою собственную, где налоговики просто хотят с вами поболтать за чашечкой чая? А когда проверка все-таки назначена, вы сможете сказать: "Я и не думал, что это серьезно!"

Давайте неправильные ответы на протокол

Ответ на протокол комиссии? Зачем уделять этому внимание? Напишите что-то краткое и несодержательное, или наоборот, разверните ответ на 40 страниц с кучей ненужных деталей. Кто же будет это все читать? И уж тем более, зачем упоминать какие-то юридические аргументы и доказательства добросовестности? Это ведь никому не интересно. В конце концов, зачем напрягаться, если можно просто все испортить? Чем меньше конкретики, тем лучше. Пусть налоговики ломают голову над вашими ответами, а вы спокойно займитесь более важными делами, например, просмотром любимого сериала.

Не предпринимайте никаких действий после комиссии

Ну и наконец, самое важное – ничего не делайте по итогам комиссии. Не проводите анализ, не устраняйте выявленные проблемы, не готовьте доказательства реальности сделок и коммерческой осмотрительности. Просто засуньте голову в песок, как страус, и надеетесь, что все само собой уладится. Ведь лучше поздно сожалеть, чем действовать вовремя. Конечно поза страуса плоха тем, что только голова спрятана, а остальное доступно налоговому органу с противоестественной целью – отобрать ваши деньги. Но зачем волноваться заранее? Просто плывите по течению и надеетесь на лучшее. В конце концов, жизнь полна неожиданностей, пусть и эта ситуация станет одной из них.

Надеюсь наши советы помогут вам сохранить ваши деньги нервы.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса