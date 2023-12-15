Наши кейсы. Командная работа

Как-то в прошлом году в одну московскую инспекцию вызывали компанию, у которой налоговики внезапно выявили сомнительных контрагентов на 20 млн. руб., да еще и подозревали в выплате заработной платы в конвертах.

Предварительно обсудив всё с клиентом, мы выяснили, что контрагенты осуществляли поставку товаров (строительные материалы) на объекты, где происходила застройка жилых комплексов.

Про зарплату объяснение было простое, поскольку у компании были объекты строительства в других субъектах, то нанятый там персонал получал оплату меньше, чем сотрудники в Москве за ту же работу.

Наш налоговый консультант посетил в указанное время налоговый орган, правда, сначала его не хотели пускать, мол, нам нужен только директор, ведь вы ничего сказать нам не сможете.

Инспекторов удалось убедить впустить нашего юриста, поскольку предварительно он подготовился к встрече: обсудил всё с представителями компании, проанализировал документы по сделкам и сведения о работниках.

Просто уши в налоговой не ждут, поэтому за выдачу небольшой доли информации, которой располагал консультант, удалось получить от налогового органа необходимую нам информацию.

Как мы и подозревали, по сотрудникам налоговый орган оценивал заработную плату по среднеотраслевому уровне по Москве, тогда как у нас на этот довод уже был козырь в виде того, что сотрудники работают в другом месте и там зарегистрировано обособленное подразделение, так что данный вопрос сразу исключили из повестки дня, но в протоколе, конечно же, оставили.

По контрагентам не поленились показать деревья связей в АСК НДС-2, в ходе просмотра и экспресс-анализа которого налоговый консультант сразу увидел и реальные компании в качестве контрагентов у «сомнительных техничек», поскольку доводы налоговиков сводились к стандартным: нет численности, имущества, высокая доля вычетов НДС и бла-бла-бла.

В итоге стороны распрощались друг с другом и разошлись, как в море корабли. Компании дали стандартно время подумать, принять «правильное» решение и представить уточненные декларации.

Мы подготовили мотивированный ответ на протокол, по работникам описали, что есть обособка, есть трудовые договоры от обособки с данными сотрудниками и что им выплачивается з/п в соответствии со среднеотраслевой по данному региону.

По контрагентам указали, что товар был реальный, нашли ТТН и описали, как доставлялся и кем. Сослались на то, что был сделан соответствующий запрос контрагентам и они представили всю данную информацию по нашему запросу. Подробно расписали про проявленные меры должной осмотрительности при выборе контрагентов.

Да, в цепочках прослеживались разрывы и обналичивание денежных средств, инспекторы тут были правы, но это никак не относилось к вызываемой компании.

Судя по реакции налоговиков и по тому, что требования в адрес компании они, почему-то, не направляли, мы сделали вывод, что у них высветился риск по АИСу (автоцепочка), но она не была акцептована, а соотнеся наши показания в ответ на протокол, данные по деревьям связи, банкам и имущественному состоянию транспортников, налоговый орган в большей степенью вероятности не акцептовав цепочку, тем самым дав работу другой инспекции, а там уже и суммы НДС по цепочке меньше, что и стало основным решающим моментом в данной ситуации. Срубить бабло поступления в бюджет не получилось.

Итог всей истории таков, что необходимо вовремя обращаться к специалистам, держать связь со своими контрагентами (особенно с поставщиками), не делать лишних движений и работать командой, поскольку именно такой подход приносит больше всего плодотворных для компании результатов.

А Вы отбивались от претензий налоговиков на после рабочих встреч?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.