Заплати за подарок! Как налоговая превращает радость в обязательства

Не секрет, что платим мы налоги практически во всех ситуациях, какие только могут прийти в голову. Так уж устроены наши власти: законы придумывают без устали, да и меняют их ежегодно.

Представьте, что вы получили подарок — здорово, правда? А теперь представьте, что к этому счастью прилагается и налог. Неприятно? К сожалению, именно так обстоят дела, хотя и не всегда. Если вам подарили что-то, что не подлежит регистрации, например, макбук или красивое платье, — можете вздохнуть с облегчением, налогов нет. Но вот если это квартира, машина или акции (ценные бумаги), доли паев, цифровые финансовые активы - налоговая начинает потирать руки.

Важно, кто даритель. Близкие родственники, такие как родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, освобождают вас от налога. Но если даритель — друг, знакомый или даже бывший супруг, с которым не было специального соглашения о дарении в период брака, всё становится иначе. По закону, подарки в браке — это совместно нажитое имущество, так что дарить супругу — всё равно что подарить самому себе. А вот подарки от других дарителей налоговики считают сделками с экономической выгодой, за которые нужно платить. Даритель, кстати, всегда освобождён от налоговых обязательств.

Есть исключение — деньги. Наличные или переведенные на счет суммы налогом не облагаются (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Поэтому если хотите объяснить дорогие покупки при отсутствии доходов — просто скажите, что вам подарили! Хотя не всё так просто. Если сумма подарка внушительная, налоговая может заинтересоваться: а откуда у дарителя такие средства? Особенно если подарок превышает его годовой доход. Вы скажите мне: "Такие вопросы не совсем законно задавать инспектору", а я вам отвечу - а когда это останавливало налоговиков? Так что неплохо иметь богатого родственника, который сможет доказать свои доходы и поддержать вашу версию.

С юридическими лицами всё строже: подарить физическому лицу больше 4000 рублей в год без налогов нельзя. Суммы сверх этого облагаются налогом — за подаренные 10 тыс. рублей нужно будет заплатить НДФЛ с 6 тыс. рублей (п. 28 ст. 217 НК РФ). Налоговики тоже начали интересоваться подарками между руководителями и подчиненными, если те дарят друг другу, как физлица.

Продавать подаренное имущество, например, недвижимость, можно хоть на следующий день, но придётся заплатить НДФЛ 13% (15%). Хотите избежать этого? Держите недвижимость в собственности три года, если получили её от близкого родственника, и пять лет от остальных.

Так что, получая подарки, будьте начеку. Налоговая всегда рядом!



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.