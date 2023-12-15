Требование в рамках камеральной проверки. Какие документы стоит представлять?

Наиболее частой формой взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками являются требования о предоставлении документов (информации), на которые необходимо отвечать. Однако подготовка ответов отвлекает от текущей деятельности, поэтому возникает логичный вопрос: сколько сил, денег и времени будет потрачено на них?

Ответ на данный вопрос зависит от объема документов, который должен быть представлен налоговому органу. Зачастую инспектор требует представить все, что ему приходит на ум, полагаясь на «инспекторскую удачу»©️. Особо объёмными бывают требования о предоставлении документов, подтверждающих получение различных налоговых льгот в рамках камеральных проверок.



Так как же уменьшить расходы на общение с инспекцией в рамках камеральной проверки, если пришло требование представить большое количество различных документов?

С таким же вопросом ООО “Инварда–Транс” обратилось в арбитраж, дело № А56-38742/2020. Налогоплательщику пришло требование о представлении документов в рамках КНП по принципу «давайте все, что у вас есть».

Суды (апелляция и кассация), оценивая данное требование налогового органа, сделали следующие выводы:

В рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС налоговый орган вправе истребовать документы, которые подтверждают наличие права на получение вычета по НДС согласно статье 172 НК РФ. И ничего более

Отсутствие какой-либо связи между договорами на реализацию товаров (работ, услуг) с налоговыми вычетами по НДС абсолютно очевидно

Договоры на приобретение товаров (работ, услуг), не подтверждают правомерность налоговых вычетов и не указаны в качестве таковых в статье 172 НК РФ.

Акты сверок и акты о зачете взаимных требований представляют собой документы, отражающие состояние расчетов (исполнение обязательств) между сторонами договора. Однако положения статьи 172 НК РФ не связывают применение налоговых вычетов по НДС с фактом оплаты приобретенных товаров (работ, услуг).

Обязанность вести такой документ, как оборотно-сальдовая ведомость, ни одним нормативным правовым актом не установлена, как и форма указанного документа.

Вопреки утверждению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) словосочетание «оборотно-сальдовая ведомость» даже не упоминается.

Ни одна норма права не обязывает Общество вести учетные регистры "в разрезе субсчетов и контрагентов"

Ведение малыми предприятиями оборотных, сальдовых, а равно оборотно-сальдовых ведомостей Типовые рекомендации не предусматривают.

В качестве регистров бухгалтерского учета по счетам 01, 02, 10, 19, 41, 50, 51, 52, 60, 76 и 90 Типовыми рекомендациями установлены не карточки счетов, а ведомости

Ни законом № 402-ФЗ, ни какими-либо иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность хозяйствующих субъектов вести некие "карточки счетов" в качестве регистров бухгалтерского учета, а равно в любом ином качестве.

Документы, связанные с учетной политикой, не имеют отношения к формированию налоговых вычетов.

Однако самым важным выводом суда является следующий: положения ст. 54.1 НК РФ (на нее сослался налоговый орган в требовании) не расширяют допустимый объем истребуемых документов, установленный п. 8 ст. 88 НК РФ. Следовательно, налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика документы, которые он намеревается проверить на предмет искажения фактов хозяйственной жизни, в рамках камеральной проверки.

Данное право есть у налогового органа только при проведении выездной налоговой проверки. Следовательно, ссылка налогового органа на статью 54.1 НК РФ в требовании о предоставлении документов, сделанная в рамках камеральной проверки, неправомерна.

Эпилог Некролог.

Данное требование было направлено в адрес налогоплательщика в связи с КНП по возмещению НДС. Им отказали. В настоящий момент данный налогоплательщик – банкрот. Как-то так.

P.S. Кто выиграл?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.