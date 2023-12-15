О том, как наследство было в бюджете спрятано

Как могли заметить уважаемые подписчики, в основном мы рассматриваем дела, которые рассматривают арбитражные суда. Это неудивительно, т.к. подавляющее большинство коммерческих налоговых споров разрешается именно там.

Однако, суды общей юрисдикции, где есть возможность поспорить с налоговой у физических лиц тоже дают примеры нетривиального разрешения определенных вопросов.

Один из таких появился у Маслаковой Е.Ю. .которая обратилась с административным исковым заявлением о взыскании с МРИ ФНС № 4 по г. Краснодар переплаты по НДФЛ. Суды рассматривали вопрос в рамках дела № 2а-4536/2021.

Фактические обстоятельства: в отношении Маслакова М.Ю. проводилась выездная налоговая проверка, НДФЛ по которой он оплатил до ее окончания. Правда, также до составления акта, налогоплательщик скончался и проверка была прекращена. Маслакова Е.Ю., уже в качестве наследника умершего обратилась в налоговый орган за возвратом излишне уплаченного налога, но получила отказ.

Аргументы налогового органа:

- наследник умершего правом на получение излишне уплаченных денежных средств в силу закона не наделен;

- возврат суммы излишне уплаченных платежей наследникам умершего физического лица не предусмотрен законодательством о налогах и сборах, указанные лица лишены возможности реализовать такое право в порядке статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку не являются участниками налоговых правоотношений

- правоотношения между наследодателем и наследником являются гражданско-правовыми

Аргументы налогоплательщика:

- в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности;

- в силу разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данных в пункте 68 постановления от 29 мая 2012 года № 9 "О судебной практике по делам о наследовании", подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, обязательно выплачиваются;

- наследник имеет право на получение соответствующих денежных сумм только тогда, когда эти суммы подлежали выплате самому наследодателю, но не получены им при жизни;

- действующее налоговое законодательство не содержит норм, запрещающих правопреемство в налоговых правоотношениях, при этом принцип самостоятельности уплаты налога сам по себе с учетом приведенных норм и законов также не исключает возможности такого правопреемства.

Выводы судов: мнения судов разделились. Если первая и кассационная инстанция были за налоговый орган, то апелляция разрешила в налогоплательщика. Ее поддержал Верховный суд РФ, поставив жирную точку. Отдельно судьи отметили, в статье 44 Налогового кодекса Российской Федерации прямо поименованы налоги, обязанность по уплате которых переходит к наследникам умершего налогоплательщика. Однако с учетом пункта 7 статьи 3 (все неясности толкуются в пользу налогоплательщика) НК РФ указанная норма не может толковаться как ограничивающая права наследников умершего налогоплательщика на возврат сумм излишне уплаченных денежных средств. Таким образом, отсутствие в данном случае установленного порядка обращения наследников в налоговый орган с заявлением о возврате уплаченных сумм не является основанием для отказа в возврате денежных средств, не подлежащих зачислению в бюджет.

Вывод. "Без бумажки ты букашка.....". Иными словами, в налоговом органе на что-то иное кроме формального подхода к делу рассчитывать в последнее время все труднее. Однако, суды вполне ,как мы видим, могут дать примеры более широкого толкования норм НК РФ и поправить ошибающихся инспекторов.



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